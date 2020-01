Voldsomt skænderi på motorvej: Trak i håndbremsen

En mor og en søn kørte galt på motorvejen på grund af et skænderi, da sønnen trak håndbremsen

Et skænderi under kørslen endte natten til søndag helt galt for en 56-årig kvinde og hendes 30-årige søn på E45 ved Svenstrup.

- Moren kørte bilen, så kom de op at skændes, hvorefter sønnen, som var passager, trak håndbremsen, fortæller Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Sønnens hurtige handling fik bilen på afveje. Bilen rullede rundt og endte på siden i krattet ved motorvejen.

Heldigvis slap begge implicerede uskadte fra ulykken.

- Både mor og søn kom selv ud af bilen. Der blev tilkaldt en ambulance, og de blev kørt på skadestuen, fortalte vagtchefen til Nordjyske.

Muligvis påvirket

På trods af, at begge slap uskadt fra solouheldet, så slap sønnen ikke for at få udtaget en blodprøve.

- Måske har der været alkohol involveret. Så derfor fik sønnen taget en blodprøve på sygehuset, fortæller Bent Højgaard til Ekstra Bladet.

Blodprøven skulle fastslå, om den 30-årige søn var påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, ligesom han blev sigtet for spirituskørsel, fordi han trak i håndbremsen i bilen, og derfor bliver han anset som værende fører af bilen.