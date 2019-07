To politibiler med fuld udrykning kørte sammen lørdag eftermiddag i Herning.

Politiet fik selv anmeldelsen om kollegaernes uheld i krydset mellem Nørregade og Nygade på slaget 17.43.

- Det er en ærgerlig grund til, at de stødte sammen. De var begge kørt til opgave, da de fik en anmeldelse om et verserende indbrud. De kørte med udrykning på og var ved at køre frem mod stedet. De er så kommet fra hver sin retning og kørt sammen, siger Carsten Henriksen, vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Kun én betjent er kørt til sygehuset, selvom sammenstødet ser voldsomt ud. Foto: Øxenholt Foto

Der var i alt fire betjente involveret sammenstødet, to i hver patruljevogn.

Én kørt til tjek

Heldigvis slap betjentene nærmest uden skræmmer.

- Det er i småtingsafdelingen. En er kørt til sygehus til undersøgelse. Først havde han det egentlig godt, men så fik han han noget ubehag og blev kørt ind til sygehuset for en sikkerheds skyld, siger den vagthavende.

De andre tre betjente er uskadte, men har ifølge den vagthavende taget fri fra resten af vagten.

Patruljevognene må have haft godt med fart på det, da de kørte sammen. Foto: Øxenholt Foto

Hvordan de to politibiler helt præcist kunne ende med at støde sammen i krydset, ved politiet ikke endnu, men de er ved at undersøge sagen nærmere.

Selvom de to patruljebiler på vej ud til et indbrud i den grad blev forhindret i at dukke op på gerningsstedet, dukkede andre politivogne op på gerningsstedet.