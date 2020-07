Voldsomt vejr i Japan: 75.000 evakueres

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

75.000 personer er beordret evakueret i Japan på grund af kraftig regn og oversvømmelser.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har regn lørdag udløst oversvømmelser og mudderskred i store dele af det vestlige Japan.

Mange er strandet, mens 13 personer fortsat er savnet.

Landets meteorologiske institut udstedte tidligere lørdag deres højeste advarselsmelding for kraftig regn i områderne omkring Kumamoto og Kagoshima på øen Kyushu. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er meldingen siden blevet nedgraderet.

I Kumamoto leder redningsfolk efter tre personer, efter at et mudderskred begravede deres hus. Det skriver flere lokale medier.

På tv-billeder har det kunnet ses, hvordan adskillige huse og biler er dækket af vand, ligesom flere broer skulle være skyllet væk.

- Vi opfordrer på det kraftigste folk til at handle og beskytte deres liv, da det stadig regner ret kraftigt, siger Toshiaki Mizukami, der er embedsmand i Kumamoto-præfekturet.

Ifølge lokale medier er omkring 75.000 borgere i Kumamoto og Kagoshima blevet beordret til at evakuere deres hjem. Næsten 100 personer er angiveligt strandede.

De lokale myndigheder har også bedt militæret om at hjælpe med redningsarbejdet.

Japans premierminister, Shinzo Abe, siger lørdag, at landet sender tusindvis af tropper til den sydlige del af øen Kyushu for at hjælpe til.

- Det kraftige regnvejr fortsætter formentlig indtil søndag, og folk i området er nødt til at være fuldstændig på vagt, siger Shinzo Abe og tilføjer, at helt op til 10.000 medlemmer af Japans forsvar vil blive sendt til regionen.

Japan befinder sig lige nu i regntiden. Den er ofte skyld i oversvømmelser og mudderskred, hvilket kan få lokale myndigheder til at udstede evakueringsordrer.

Indtil videre er der ingen meldinger om døde eller tilskadekomne.