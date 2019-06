Voldsomt vejr på Folkemøde: 100 unge evakueret

Efter stort set at være gået fri fra regnvejr de seneste dage, blev det lørdag i høj grad Folkemødet på Bornholms tur til at smage det kraftige regnvejr, som har hærget forskellige dele af Danmark på skift de seneste dage.

Således væltede vandmængderne ned over 'solskinsøen' lørdag eftermiddag og aften, og det endte med at være for meget af det gode for en række telte, som unge mennesker har boet i under Folkemødet i Allinge. Det oplyser Bornholms Politi.

- Beredskabet bliver opmærksom på, at en række af teltene begynder at kollapse, og da der samtidig er torden henover skaber det en del utryghed. Derfor iværksatte man en stille og rolig evakueringsøvelse, siger politikommissær Henrik Rasmussen fra politiets særlige kommandocentral på Folkemødet til Ekstra Bladet.

Gjort plads til flere

Han fortæller, at teltene, der bukkede under, var 'festivaltelte' i et område for unge på Folkemødet. Der blev derfor hurtigt kigget på, hvad man kunne gøre for at hjælpe de unge mennesker ud af kniben.

- Det endte med, at man kiggede på to telte, vi havde stående i forvejen på det, der hedder Behandlerpladsen, og der har vi indkvarteret 64 unge mennesker. Derudover sendte vi 40 personer op til det, der hedder Nordlandshallen (også kendt som Bornholms Idræts & Kulturcenter, red.), siger han.

Over 50 unger på @Folkemoedet er blevet genhuset på Akutberedskabets Mobile Behandlingsplads efter deres telte er blevet skyllet væk i det voldsomme uvejr. Evakuering skete i super samarbejde mellem @Regionh, @BRSdk og Bornholms Brandvæsen. pic.twitter.com/1RhdRh4DOR — Region Hovedstadens Akutberedskab (@akutberedskabet) 15. juni 2019

Han fortæller, at man samtidig har gjort plads til yderligere 50 personer i hallen i tilfælde af, at der er flere, der i løbet af aftenen kommer tilbage til deres telte og konstaterer, at de ikke længere er egnet til overnatning.

Han understreger, at alt er foregået udramatisk.

Det voldsomme regnvejr har i øvrigt lagt en vis dæmper på festlighederne på Bornholm, men det har ikke givet anledning til ekstra arbejde for politiet.

- Det har ødelagt festivalen for dem, der deltog, og for os har det jo bare betydet, at det blev stille og roligt og folk blev våde, siger han.