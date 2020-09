Voldsomt vejr på vej: Tæt tåge over hele landet

Skal du ud på de danske veje efter klokken 23 eller morgentimerne mandag, skal du være ekstra opmærksom i trafikken.

DMI har nemlig udsendt et varsel om voldsomt vejr i næsten hele landet. Varslet gælder fra søndag aften klokken 23 indtil mandag morgen klokken 9.

I store dele af landet forventer DMI, at der vil være en sigtbarhed under 100 meter.

- Der vil være regionale forskelle, men vi kan garantere, at den tætte tåge vil ramme store dele af landet, siger vagthavende meteorolog Anna Christiansson til Ekstra Bladet.

DMI regner med, at den tætte tåge vil lægge sig over hele Danmark. Det er dog en smule mere usikkert, når det kommer til Thy og Mors, Vendsyssel, Læsø, Jammerbugt og Bornholm - her vil der kun være tale om risiko for tæt tåge.

- Der er lidt mere vind nord på, så vil tågen måske kun blive til dis eller skyer, da der vil være omrøring i luften, siger Anna Christiansson.

Når tågen er så tæt, som den kommer til at være mellem klokken 23 og 9, vil der være øget risiko for trafikuheld.

Rådet fra DMI er derfor, at man skal være opmærksom og vente, at køreturen tager længere tid end normalt.