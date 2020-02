Voldsomt vejr: Vej lukket i 14 dage

Den seneste tids voldsomme regnvejr har forårsaget oversvømmelser og lukkede veje flere steder.

Ved Brabrand Sø vest for Aarhus er Søholmvej ved Silkeborgvej og Holmbækvej mellem Skibbyvej og Storskovvej således lukket de næste 14 dage på grund af oversvømmelser.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Chefkonsulent ved Aarhus Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning Jørgen Krogh oplyser til Ekstra Bladet, at vejen er meldt lukket frem til 9. marts ved Vejdirektoratet.

'Det betyder naturligvis ikke nødvendigvis, at vejen er lukket så længe, da man ikke kan forudsige præcist ved, hvor lang tid det tager for vandet at trække sig tilbage', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Også Ibækvej ved Vejle er spærret på grund af vandmasserne og har været det siden lørdag.

På rute 30 mod Horsens mellem Uldum og Korning er der aktuelt vand på vejen, og billister opfordres til at sænke hastigheden.

Det samme gør sig gældende på rute 24 mellem frakørslerne Enderupsskov og Skallebæk i begge retninger.