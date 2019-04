Voldsorgie mod søster koster mand fire måneders fængsel

Blod er ikke altid tykkere end vand, og søskendekærlighed var afløst af ukontrolleret vrede og vold, da en 31-årig mand gik amok på sin egen 39-årige storesøster for knap tre måneder siden. Det voldsomme overfald skete som følge af en 'familiær uoverénsstemmelse' i et hus på Vibevej i Grenaa hos et kvindeligt vidne.

Den 31-årige mand blev anholdt den 22. januar 2019, efter at Østjyllands Politi få timer forinden modtog en anmeldelse fra skadestuen i Randers, hvor den 31-åriges storesøster var blevet indlagt. Hun havde blandt andet pådraget sig en mindre hjerneblødning, brækket næse, knækkede tænder i både over- og undermund samt blodunderløbne mærker på hals og ansigt.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag.

- Det er en teknikalitet, men nej, det var ikke søsteren, der anmeldte sin bror. Personalet på skadestuen vurderede, at skaderne på kvinden var så voldsomme, at de tilkaldte politiet, som herefter efterforskede sagen. Man kan deraf ikke udelukke, at kvinden selv ville have anmeldt episoden senere, siger anklager Jacob Gents, Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Det har ikke været muligt at få uddybet, hvad den 'familiære uoverénsstemmelse' gik ud på, som kunne udløse så grov vold mod den 39-årige kvinde.

Tog tilløb og sparkede hende bevidstløs



Dagen efter sin anholdelse, den 23. januar, blev den 31-årige lillebror fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Den 31-årige, som ikke tidligere har været straffet, blev dømt for ved det voldsomme overfald på sin søster at have tildelt hende flere slag i ansigtet, kvælertag og ved med flere meters tilløb at have tildelt hende et meget kraftigt spark i ansigtet, hvorved hun mistede bevidstheden.

Retten i Randers lagde vægt på de skader, som den 39-årige søster var blevet påført, og at den 31-årige ikke var tidligere straffet, samt at volden var udøvet efter en vis uoverensstemmelse mellem den 31-årige og søsteren, fremgår det af pressemeddelelsen.

Der var ifølge anklager Jacob Gents flere vidner med familiære relationer til stede, da overfaldet skete. Anklageren ønsker dog ikke at sige mere end som så om, hvem de familiære vidner var, som overværede det usædvanligt grove overfald.

Den 31-årige nægtede sig skyldig i tiltalen, men modtog dommen.

