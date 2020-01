Voldssag mod Johnny Madsens ekskæreste udskudt

Retssagen mod musikeren Johnny Madsens ekskæreste, Rosita Jørgensen fra Fanø, er blevet udskudt til senere.

Det oplyser senioranklager ved Syd og Sønderjyllands Politi, Britt Ankersø, til Ekstra Bladet.

Det var ellers meningen, at Rosita Jørgensen skulle have været i retten på onsdag. Rosita Jørgensen er tiltalt for at have sparket Johnny Madsens kendte manager og altmuligdame Jeanett Exner i hovedet under en fest sidste år.

Rosita Jørgensen med Johnny Madsen før det hele gik helt grassat. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Rosita Jørgensen afviser totalt anklagerne. Hun har tidligere betegnet dem som det pureste opspind.

- Retssagen er blevet udskudt, fordi nogle af vidnerne i sagen er på rejse i udlandet, oplyser senioranklageren til Ekstra Bladet.

Sagen er nu berammet til 16. marts ved Byretten i Esbjerg.

Rosita Jørgensen bekræfter over for Ekstra Bladet, at hun nu ikke alligevel skal i retten i denne uge. Rosita Jørgensen havde ellers set frem til at få sagen overstået.

- Jeg ved ikke, hvorfor sagen er udskudt, og jeg har heller ingen kommentarer, siger Rosita Jørgensen til Ekstra Bladet.

Jeanett Exner og Johnny Madsen selv har konsekvent nægtet at tale med pressen, efter at Ekstra Bladet tilbage i november sidste år afslørede det opsigtsvækkende trekantsdrama.

Tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen var med til den omtalte fest, som angiveligt endte i spark. Foto: Pineapple Entertainment ApS/TV2

Balladen mellem de to kvinder opstod angiveligt 11. august i år klokken 21.30 i Johnny Madsens hjem på Fanø.

'Vil ikke have hende inden for dørene'

- Jeg er kæreste med og bor sammen med Johnny. Jeg vil ikke have Jeanett inden for dørene. Der har længe været et anstrengt forhold mellem Jeanett og mig. Den pågældende aften var der et stort offentligt arrangement foran Johnnys hus. Vi satte et skilt på døren ind til vores hjem, hvor der stod 'Ingen adgang'.

Vi ville ikke have folk rendende i privaten. Ved 21.30-tiden kom jeg ind i privaten, hvor Jeanett stod. Jeg spurgte hende, om hun ikke kunne læse, hvad der stod på skiltet, og bad hende om at forsvinde, forklarede Rosita Jørgensen dengang til Ekstra Bladet.

Farverige Jeanett Exner fik for nogle år siden borgmester-kæden om halsen under særligt festlige omstændigheder. Privatfoto

Rosita Jørgensen fortalte videre, at Jeanett Exner herefter gik ind på toilettet.

- Hun var meget beruset. Jeg råbte til hende, at hun skulle se at komme ud i en fart. Herefter forlod Jeanett vores private del af huset. Og det er, hvad der skete. Jeg har ikke rørt hende, oplyste Rosita Jørgensen.

Hun forklarede også, at Madsen selv var stærkt beruset, og han overværede ikke episoden.

Efter at trekantsdramaet blev afsløret, ophørte kæreste-forholdet mellem Johnny Madsen og Rosita angiveligt. Madsen fik skiftet låsene i sit hus på Fanø, og Rosita Jørgensen flyttede.

I dag ønsker Rosita Jørgensen ikke at oplyse, om hun stadig ser den kendte musiker, og om de atter kommer sammen.

- Det har jeg absolut ingen kommentar til, lyder det fra Rosita Jørgensen.

Den 53-årige kvinde risikerer en fængselsstraf, hvis hun bliver kendt skyldig i anklagen om vold. Jeanett Exner har også taget forbehold for at kræve erstatning.

