Voldstiltalt rapper haster ud af Sverige i privatfly

Den amerikanske rapper A$AP Rocky er lørdag morgen dansk tid landet i Los Angeles i USA.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Rapperen og to af hans bekendte har været fængslet i Sverige i 28 dage efter at være blevet tiltalt for vold mod en 19-årig mand med afghansk afstamning.

De kom i uoverensstemmelse på åben gade i Stockholm 30. juni.

A$AP Rocky nægter sig skyldig i sagen, men har dog erkendt, at han både sparkede og slog den 19-årige afghaner.

Der var tale om selvforsvar, har han forklaret i retten.

Forud for det voldelige optrin havde den 19-årige mand med afghansk baggrund angiveligt fulgt efter og provokeret A$AP Rocky og hans følge.

Den 30-årige rapper, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, blev anholdt natten til 3. juli og har siddet varetægtsfængslet i Sverige siden 5. juli.

Byretten i Stockholm løslod rapperen fredag den 2. august, mens han afventer dom i sagen.

Privatfly

A$AP Rocky forlod Sverige via lufthavnen Arlanda fredag aften og satte kursen mod Los Angeles i et privat jetfly af typen Dassault Falcon 7X, skriver Aftonbladet.

En video fra landingen i Los Angeles' internationale lufthavn LAX viser, at rapperen og hans hold blev modtaget med kram.

Fængslingen af A$AP Rocky har skabt spændinger mellem Sverige og USA.

A$AP Rocky tog et privatfly hjem. Foto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

Den 20. juli kontaktede USA's præsident, Donald Trump, den svenske statsminister, Stefan Löfven, og bad om at få rapperen løsladt.

Den svenske statsminister svarede, at "alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande".

Trump har siden skrevet flere opslag på Twitter om sagen.

Flere kendte amerikanere har også ønsket rapperen løsladt. Heriblandt tv-stjernen Kim Kardashian West og hendes mand, rapperen Kanye West, der har talt med Donald Trump om sagen.

Der ventes dom i sagen 14. august.