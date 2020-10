Voldsvideo på Snapchat: Endnu større ydmygelse for offeret

Børn der overfalder børn, er langtfra et nyt fænomen. Det, at man optager overfaldende og sender det rundt, kan dog være bekymrende ifølge psykolog

Videoen af en 12-årig dreng, som er blevet tævet af en gruppe unge i Hjørring, florerer nu på Snapchat.

Ifølge psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet spiller flere mekanismer ind, når unge deler den slags voldsomme videoer på de sociale medier.

- Det er ret afgørende for delingen af videoen, at det er fra det lokale miljø, og det måske er nogen man kender, som er med, siger Kuno Sørensen og tilføjer at de unge mennesker deler, inden de når at tænke sig om.

- Det sker typisk, at man først hører om videoen, så får man den tilsendt og ser den. Videoen forarger og ophidser en, og man reagerer voldsomt på den og sender den så videre. Der bliver ikke tænkt på på konsekvenserne for offeret og straffen for at dele sådan video, siger Kuno Sørensen og tilføjer:

- Det er en endnu større ydmygelse for offeret, at videoen kan florere rundt i lang tid.

Voldsepisoden fandt sted 27. september tæt på Højenes Skole i Hjørring. Lige nu kæmper politiet og to skoler i byen med at få stoppet delingen af videoen.

Tre unge mennesker på hhv. 13, 14 og 15 år har været til afhøring hos politiet sammen med deres forældre.

Video deles på snapchat: 12-årig tævet i skolen

En statuskamp

Motivet bag overfaldet i Hjørring er stadig ukendt, men der kan være flere årsager til, at børn begår grov vold imod hinanden, vurderer Kuno Sørensen og nævner hævn og magtdemonstration som mulige motiver.

- Den 12 -årige kunne have gjort et eller andet, som de andre ikke fandt i orden og ville markere ved en kollektiv afstraffelse, siger Kuno Sørensen.

- Det kan også være, at han ikke ville gøre, som de sagde, så kunne de rette ham ind ved at give et eksempel på, hvad der sker, hvis man ikke retter ind.

Kampen om status i skolegården er ifølge Kuno Sørensen ikke et nyt fænomen. Tværtimod.

- Læser du bogen 'en rabarber dreng vokser op', der foregår på Nørrebro før århundredeskiftet, er det de samme magtkampe blandt børnene, der foregår. Her var der også store masseslagsmål. Et groft overfald som dette er ikke et nyt fænomen, men det er nyt, at der deles videoer af det, lyder det.

Budskabet skal ud

Børnene der overfaldt den 12-årige er mellem 13-15 år, og de skal have et klart budskab om, at det de gjorde, ikke hører hjemme nogen steder.

- Det er helt vildt vigtigt at få fat i gerningspersonerne, så de kan få en straf og få at vide, at de har været på afveje. Det skal kommunikeres ud til børnene på skolerne, så de ved, at episoder som denne ikke skal gentages.

Det er ifølge psykologen vigtigt, at de finder ud af motivet for overfaldet, så man kan finde ud af, hvilken slags socialpædagogisk hjælp de skal have.

- Grundet deres unge alder skal de jo ikke i fængsel, men man skal finde ud af, hvordan de kan støttes, så det ikke gentager sig, siger Kuno Sørensen.