Voldtægt i borgmester-lejlighed: Her er dommen

Et 30-årigt tidligere hovedbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i København er blevet idømt et års fængsel for voldtægt af en 29-årig kvinde efter en våd fest i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) lejlighed.

Manden sad tiltalt for at have voldtaget den 29-årige, der er teknik- og miljøborgmesterens veninde, mens han også var tiltalt for under voldtægten at have krænket Ninna Hedeager Olsens blufærdighed.

Han er dømt for begge forhold.

Den 30-årige er også blevet dømt til at betale erstatning til de to implicerede kvinder.

De tre havde lagt sig til at sove i den samme seng ud på morgenen 31. marts. Det var herefter, at ugerningen skete.

Dommeren vurderede, at den 29-årige kvinde på grund af beruselse var ude af stand til at modsætte sig mandens tilnærmelser.

Den dømte skal betale 14.750 kroner i erstatning til Ninna Hedeager Olsen. Den voldtagne kvinde skal have 30.000 kroner i erstatning. Desuden er den dømte blevet dømt til at skulle betale sagens omkostninger på 60.000 kroner.

Den 30-årige valgte at anke dommen på stedet.

Han har under hele forløbet hævdet, at samlejet skete frivilligt.

Ifølge mandens forsvarer, advokat Hannah Krog, har forløbet været mærkværdigt.

I sin procedure onsdag formiddag kaldte hun sågar forløbet for orkestreret.

Efter dommen uddyber hun:

- Når man kigger på det efterfølgende forløb, der har været, var det ret tydeligt, at der ikke var kommet noget initiativ hverken fra min klient eller den forurettede kvinde til at gøre det her til en sag.

- Den person, der gør det til en sag, er sådan set en helt tredje part, borgmesteren, og det er det, jeg har ment med, at hun har orkestreret det, siger Hannah Krog foran Københavns Byret.

Her henviser hun blandt andet til, at det var efter Ninna Hedeager Olsens krav, at manden meldte sig til politiet.

- Ingen af de andre har haft det ønske, lød det fra Hannah Krog onsdag formiddag.

Der gik ni dage, inden politiet fik kontakt med den forurettede. Hun var bortrejst til Paris.

Ninna Hedeager Olsen meddeler igennem sin presseafdeling på Københavns Rådhus, at hun ingen kommentarer har til dommen.