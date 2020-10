Voldtægtsdømt flygtede og søgte asyl i Sverige

49-årig anholdt i Malmø et døgn efter flugten

En 49-årig voldtægtsforbryder var kun på fri fod i godt et døgn, efter at han flygtede fra en psykiatrisk afdeling 14. oktober.

Han tog nemlig til Sverige, hvor han søgte asyl, men blev anholdt, fordi der var en nordisk arrestordre på ham efter flugten. Han er nu varetægtsfængslet af Malmø Tingsrätt og venter på at blive udleveret til Danmark.

Manden, der er statsborger i Bosnien-Hercegovina, blev 5. maj i år dømt i Østre Landsret for en voldtægt begået på hans værelse på herberget Mændenes Hjem i Lille Istedgade.

Offeret var en kvinde, som på grund af søvn og indtagelse af narkotika ikke var i stand til at modsætte sig voldtægten. Han blev dømt til psykiatrisk anbringelse, da han har en psykiatrisk diagnose.

Den 49-årige har forklaret svensk politi, at han ville søge asyl i Sverige, fordi Danmark har besluttet sig for at 'smide ham ud'.

Han forklarer i en afhøring, at han har førtidspension på grund af PTSD, og at han har været i lejr og er tidligere soldat i Sarajevo. 'Jeg har fjender overalt,' siger han i en afhøring, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Den 49-årige anser, at hans danske dom er 'politisk': 'Dommeren, politiet, alle er imod mig,' siger han til svensk politi. Den 49-årige siger, at lægerne mener, han hører stemmer og er skizofren.

Voldtægten, som den 49-årige er dømt for, skete 25. juli 2019 på et tidspunkt mellem kl. 03.00 og kl. 08.00.