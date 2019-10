Voldtægtsforsøg: Politiet efterlyser gerningsmand

Et voldtægtsforsøg på en 14-årig pige får Nordsjællands Politi til at bede om hjælp til at finde to personer.

Hændelsen fandt sted i Frederikssund i Nordsjælland 15. september i år cirka klokken 1.30 om natten tæt på rundkørslen ved Frederiksværksvej og Circle K.

Den ene person politiet efterlyser er den formodede gerningsmand, som beskrives som muligvis udlandsk af udseende, cirka 30-40 år, cirka 170-180 cm høj, almindelig af bygning, sort hår, som angiveligt var kort i siderne og længere på toppen og iført en sort læderjakke og cowboybukser, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den anden person, politiet vil i kontakt med er et muligt vidne til hendelsen. Personen kørte formentligt i en grå personbil i vestlig retning ad J. F. Willumsens Vej i Frederikssund klokken 01.30.

Politiet vil meget gerne i kontakt med bilisten, som muligvis kan have nogle oplysninger, som kan gavne politiets arbejde, oplyser politiet.

Har du nogle oplysninger beder politiet om at blive kontaktet på 114.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere af hensyn til efterforskningen.