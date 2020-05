Voldtægtssag på kendt sportsanlæg: Teenager i chok

En nu varetægtsfængslet 55-årig mand er sigtet for 'næsten på daglig basis' og igennem fire måneder frem til februar i år at have begået en lang række seksuelle krænkelser og flere overgreb mod en ned til 17-årig pige.

De forhold, han er sigtet for, knytter sig angiveligt til dels til et fælles ophold i udlandet, og skal ellers især have udspillet sig på og omkring Charlottenlund Travbane.

Det fremgår af en aktindsigt i det første grundlovsforhør af manden i april i Retten i Lyngby. Retsmødet foregik bag lukkede døre bortset fra anklagerens oplæsning af sigtelsen og et resume af en video-afhøring med pigen.

Manden afviser, at han har haft en seksuel relation til pigen og nægter sig skyldig.

Hans anholdelse blev i første omgang forlænget i tre døgn, men allerede dagen efter blev han varetægtsfængslet i fire uger. Der er nedlagt navneforbud i forhold til den sigtede og den forurettede.

Psykisk underlegen

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet er manden sigtet for cirka 100 tilfælde af blufærdighedskrænkelser og to voldtægtsforsøg samt voldtægt i form af anden kønslig omgang overfor den forurettede pige.

Pigen var efter anklagemyndighedens mening 'psykisk underlegen'.

Hun har ifølge den videoafhøring, som anklageren refererede til efter dommerens åbning af dørene, forklaret, at hun var 'lamslået og i choktilstand'.

Det var hun i et omfang, der angiveligt forhindrede hende i at gøre modstand, da manden over en weekend i slutningen af 2019 efter befamlinger af hendes baller og bryster, indføring af en finger i hendes skede og et mislykket forsøg på at gennemføre samleje havde sædafgang omkring hendes underliv.

Kvinden har forklaret, at sigtede kyssede hende første gang i sommerferien sidste år, hvorefter det gentog sig nogle gange. De daglige befamlinger skal være foregået fra september og flere uger ind i 2020. Det skete angiveligt, når der ikke var andre til stede.

Befamlinger og tungekys

Sufian Akram, anklager i Nordsjællands Politi har tidligere overfor Ekstra Bladet oplyst, at den forurettede pige efter hans mening ikke har været i stand til at modsætte sig manden.

Han er derfor også sigtet for voldtægt af en person i hjælpeløs tilstand.

- Hvad der ligger i det, kan jeg af hensyn til ofret ikke kommentere yderligere, lød Sufian Akrams vurdering.

Manden er udover voldtægt og voldtægtsforsøg blandt andet sigtet for at have befølt den unge kvinde på bryster og kønsdele og for at have tungekysset hende.

Flere overgreb blev ifølge sigtelsen gennemført, på trods af at kvinden skubbede ham væk og forsøgte at fjerne sig.

Direktør: Ked af sag om seksuelle overgreb

Klaus Koch, direktør for Charlottenlund Travbane, oplyser til Ekstra Bladet, at han 'selvfølgelig er påvirket' af, at hans arbejdsplads figurerer i Nordsjællands Politis efterforskning af mulige seksuelle overgreb på og omkring det kendte sportsanlæg.

- Jeg er ked af, at travbanens navn bliver trukket ind i sådan en sag. Jeg havde helst være det foruden. Det siger sig selv, fortæller Klaus Koch, der i respekt for navneforbudet i sagen har bedt sit personale om ikke at diskutere sigtelsen mod en 55-årig mand.

Direktøren ser meget frem til at få en afklaring, så Charlottenlund Travbane og hans medarbejdere kan komme videre.

- Nu fokuserer vi på, at vi så småt er kommet i gang med at køre travløb igen, siger Klaus Koch