Voldtægtssag på tv: Hvem taler sandt?

Kirstine Holst og Jon Kiellberg var venner indtil 17. august 2017.

Siden har en voldtægtsanmeldelse og efterfølgende retssag et halvt år senere ændret alt. Sagen endte med, at Jon Kiellberg blev frifundet for voldtægtsbeskyldningerne. Og så skulle man tro, at sagen var slut.

Det var den ikke.

For hende startede et opgør mod et politi- og retssystem, der ifølge Kirstine Holst bød på svigt og fejl. Som frontfigur for Amnesty Internationals kampagne om en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning blev hun en stemme i debatten.

Kirstine Holst fik behov for psykologhjælp efter at have deltaget i tv-konfrontationen, fortæller hun til Ekstra Bladet. Foto: TV2

De to mødes i aften i TV2-programmet Gerningsmand eller offer. For første gang siden retssagen. Her fortsætter Jon Kiellberg med at bedyre sin uskyld, mens Kirstine Holst slet ikke fik det ud af mødet, som hun håbede på.

- Efter at jeg har set programmet har jeg erkendt, at jeg ikke skulle have bedt om den konfrontation. Det var meget voldsomt, og jeg var dybt påvirket af det i mange dage efter. Jeg blev ramt af følelser som angst, lyst til at flygte, vrede og frustration, siger Kirstine Holst til Ekstra Bladet.

- Jeg havde håbet, at der blev skabt balance. At jeg ville opleve anger fra hans side. Eller en smule beklagelse. Men det var der slet, slet ikke.

Frifundet

For Jon Kiellberg derimod betød konfrontationen noget andet.

Jon Kiellberg har rettens ord for, at han ikke er skyldig i voldtægt. Foto: TV2

- Vi er milevidt fra hinanden, og jeg er rasende over, at hun har udskammet mig i nu snart tre år. Men der er nogle sider ved Kirstine, jeg godt kunne lide. Og det overraskede mig, da vi mødtes face to face, at jeg blev mindet om de sider, siger Jon Kiellberg til Ekstra Bladet.

Københavns Byret frifandt Jon Kiellberg med den begrundelse, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed var bevist, at han havde voldtaget Kirstine Holst.

Men der blev aldrig taget stilling til, om det var Jon Kiellberg eller Kirstine Holsts beskrivelse af hændelsesforløbet, der var det rigtige.

Overnattede hos ven

Parterne var enige om den indledende del. Kirstine Holst havde været til et politisk arrangement i København, hvorefter hun skulle besøge og overnatte hos vennen Jon Kiellberg. De sås egentlig mest om sommeren, når de arrangerede debatter sammen på Folkemødet på Bornholm. Men den aften blev samtalerne mere personlige og intime.

Da Kirstine Holst besluttede at gå i seng, skete der noget, der endte med at blive centrum for retssagen.

Kirstine Holst husker, at Jon Kiellberg tog initiativ til samleje, selvom hun ikke havde lyst og sagde stop. Men ifølge Kirstine Holst stoppede Jon Kiellberg ikke.

- Jeg forsøger at tale til ham, til den Jon jeg kender, men han er der ikke, siger Kirstine Holst.

I stedet lagde han, ifølge hende, armen rundt om hendes hals og tiltvang sig samleje, alt imens han klemte hårdt om hendes bryst.

Klare signaler

Men Jon Kiellberg opfattede situationen anderledes, kom det frem under retssagen.

- Der var klare signaler om, hvad vi var på vej til at gøre, siger Jon Kiellberg i TV2-programmet.

Ifølge ham havde Kirstine Holst selv spurgt, om hun måtte lægge sig i hans seng. Det seksuelle samvær omfattede, ifølge ham, at de lå ansigt til ansigt og gensidigt kyssede hinanden, nussede hinanden i håret og at de tog fat i hinandens brystvorter.

