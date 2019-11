Voldtægtstiltalt idrætslærer: Jeg skammer mig over det

32-årig mand erkender at have haft et upassende forhold til 13-årig, men nægter at have voldtaget hende.

Det var næsten som at høre en brødebetynget 7. klasses-elev, da en 32-årig mandlig idrætslærer mandag foran et nævningeting ved Retten i Næstved forsøgte at forklare, hvorfor han sidder tiltalt for flere grove voldtægter af en blot 13-årig elev.

Stemmen var sagte, og holdningen krum og foroverbøjet. Og han skød hele vejen igennem skylden på den PTSD, han er diganosticeret med efter at have været udsendt til Afghanistan som soldat fra Livgarden fra 2008 til 2009.

- Jeg var helt ødelagt mentalt af min PTSD, og jeg var så stresset. Jeg tænkte mig simpelthen ikke om. Og ja, det kom bare ud af mig uden at jeg fik tænkt over det uansvarlige i det, og det fortryder jeg i den grad. Jeg skammer mig over det, sagde han blandt andet, da han blev spurgt til, hvorfor han opfordrede den 13-årige til at iføre sig rødt lingeri.

Den 32-årige var fra februar 2017 til oktober 2018 ansat på en skole i det midtsjællandske. Han var klasselærer for pigen. Det var i og omkring skolen, at han ifølge tiltalen voldtog pigen flere gange. En af gangene satte han håndjern på pigen og et halsbånd, som han ifølge tiltalen strammede til, mens han voldtog hende, så hun ikke kunne trække vejret ordentligt.

Manden selv forklarede i retten, at han og pigen opbyggede et kærestelignende forhold, der begyndte med, at pigen ville have råd om sportsskader. Siden udviklede samtalerne og tekstbeskederne ifølge mandens forklaring til at handle om kærester og sex. Han nægtede at have voldtaget pigen, og sagde, at han bare ikke havde styrken til at sige fra.

- Det udfordrede mig gevaldigt og jeg fik stort tilbagefald af PTSD i perioden. Det gjorde, at jeg var dårlig til at sige fra, når hun ville have samtaler. Og det var derfra, hvor det udviklede sig. Hun søgte mere og mere min opmærksomhed og bekræftelse. Og på grund af min PTSD var min dømmekraft fuldstændig væk, lød det fra manden.

Manden forklarede, at pigen i perioder skrev til ham hver morgen. Og de mødtes ofte i skolens idrætshal og i redskabsrum samt et skur ved fodboldbanen. En gang havde han en kjole med til pigen.

- Hun spørger, om hun skal prøve den. Og så foreslår jeg, om det kunne være i hallen. Det synes hun vil være mærkeligt. Der foreslår jeg, at vi kan gå ud i skuret, hvor hun kan prøve den, lød mandens forklaring.

Et af overgrebene skulle være sket i skuret.

Flere andre 13-14-årige piger på den pågældende skole har siden mandens anholdelse 19. januar henvendt sig til politiet. Af dem har anklagemyndigheden valgt at tiltale manden for tre forhold, hvor tre forskellige piger ifølge tiltalen er blevet taget på bagdelen og på brysterne under kram med læreren.

- Det var helt normalt, at eleverne gav kram, sagde den 32-årige selv.

I oktober 2018 sygemeldte manden sig fra sit job. Siden blokerede han den 13-årige pige på alle sociale medier. Det fik pigen til i december at sende en mail til manden, hvor hun fortalte, at hun ville afsløre deres hemmelighed over for en lærerkollega, hvis han ikke tilføjede hende igen på de sociale medier.

- Den mail gjorde mig bange. Men jeg besluttede mig for, at det skulle være slut. Jeg tilføjede hende ikke igen, sagde manden.

I januar anmeldte skolelederen læreren til politiet. Det skete, efter at pigen havde fortalt en kvindelig lærer, at hun var blevet voldtaget to gange.

Politiet ransagede efterfølgende mandens adresse i Præstø, hvor der blev fundet sexremedier i et soveværelse med dna, der med en vis sandsynlighed stammer fra den 13-årige.

Manden er ikke længere beskyttet af navneforbud. Til gengæld har Ekstra Bladet valgt ikke at nævne skolen, hvor manden var ansat, af hensyn til de piger, der er involveret i sagen.

Der er afsat seks retsdage til sagen. Det forventes, at der falder dom 2. december.