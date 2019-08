Voldtægtstiltalt: Jeg havde seksuelt forhold til borgmester

Den 30-årige mand, som sidder tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse i teknik- og miljøborgmesterens lejlighed, fortæller, at han troede, samlejet var frivilligt

Københavns Kommunes orlovsramte teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, har haft et forhold til den 30-årige mand, der onsdag sidder tiltalt i Københavns Byret for voldtægt og blufærdighedskrænkelse

Det er kommet frem under den 30-åriges forklaring.

Han fortalte i retten, at han har kendt Ninna Hedeager Olsen i flere år, og at han betegner deres forhold som et venskab. Dog et noget tættere venskab end ellers, da de var enige om at have sex sammen, når de begge havde lyst.

- Vi har arbejdet sammen i to år. Vi var gode venner. Kolleger. Som en gang imellem havde sex sammen. Der var ingen forpligtelser. Men vi havde sex sammen, når vi begge havde lyst. Det var en ting, vi også talte om, forklarede den 30-årige.

Samme Ninna Hedeager Olsen var kvinden, som opfordrede den 30-årige til at melde sig selv til politiet for voldtægt. Det skete natten til 2. april - to dage efter en heftig fest i borgmesterens lejlighed, der endte med, at den 30-årige var seksuelt sammen med en anden kvinde i borgmesterens seng.

Den 30-årige nægter sig skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Han fortalte i retten, at han og offeret havde talt sammen under festen, der begyndte med, at nogen så fodboldkamp i fjernsynet. Samtalen blev ifølge den 30-årige af mere og mere intim karakter. Og de to gav sig også til at kysse og kramme i løbet af aftenen.

Også da festen fortsatte på en bar.

- Som aftenen skrider frem, og det begynder at tynde ud i menneskemængden, begynder vi at tale sammen. Relativt personligt. Vi taler om, hvordan vi opfatter hinanden. Hun synes, jeg fyldte meget tidligere. Jeg irriterede hende. Men vi fik en fælles forståelse. Krammer en del gange og kysser også. Vi taler godt sammen her, forklarede den 30-årige.

Sidst på natten vendte den 30-årige sammen med borgmesteren, kvinden og en tredje kvinde tilbage til lejligheden på Nørrebro. Her lagde de sig til at sove i borgmesterens seng i undertøj og bh'er.

Tog trusserne af

Efter kort tid vågnede den 30-årige op, forklarede han.

- Ninna lå yderst til højre. Så lå hun (voldtægtsofferet, red.), og så lå jeg, og yderst lå (endnu en kvinde, red.). Jeg lå i ske med hende, forklarede den 30-årige.

Den 30-årige forklarede videre, at han gav sig til at berøre kvinden forskellige steder på kroppen, inden han tog trusserne af hende og indledte samleje.

- Jeg tænker 'gad vide, om det var mere end det'. Så begynder jeg at røre ved hende for at finde ud af, om det er noget. Jeg har en fornemmelse af, at hun hurtigt derefter er vågen. Jeg prikker ikke til hende og siger 'hej, er du vågen'. Men har en fornemmelse på hendes vejrtrækning, at hun er vågen, forklarede den 30-årige.

Ville ikke mere

Han forklarede videre, at det er hans oplevelse, at samlejet varede et par minutter, inden kvinden vendte sig om på ryggen.

- Det tog jeg som et tegn på, at hun ikke ville mere, sagde den 30-årige, som også fortalte, at de to ikke udvekslede et ord under samlejet.

Ud på formiddagen stod de alle op og var fælles om at planlægge frokost. Men den 30-årige var træt og gik i seng igen.

Han vågnede ud på eftermiddagen, da kvinden var taget af sted.

Hen over middag skal både offeret og Ninna Hedeager Olsen afgive vidneforklaring. Det forventes, at der falder dom sidst på eftermiddagen.

Den tiltalte forklarede også, at han kyssede med Ninna Hedeager Olsen samme aften, som han altså havde sex med kvinden i Ninna Hedeager Olsens seng. Men han har ikke haft sex med Ninna Hedeager Olsen i en måned forud for festen 31. marts