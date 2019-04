Voldtægtstiltalt læge mødte formodet drugrape-offer på Tinder

Før en læge mødte kvinder, som han er tiltalt for at voldtage, undersøgte han bedøvelsesmuligheder

Et indblik i søgehistorikken hos en læge, der er tiltalt for at bedøve og voldtage to kvinder, viser, at han undersøgte bedøvelsesmuligheder inden.

I hvert fald optræder ord som 'date rape', 'scopolamine date rape' og 'rape kit' i tiden op til møderne.

Det redegør senioranklager Søren Harbo for mandag i Københavns Byret, da han fremlægger beviser i sagen.

Den første kvinde kom lægen i kontakt med over datingappen Tinder, hvorefter de to aftalte at mødes på Café Norden i København få dage efter.

Men hvad der begyndte som en uskyldig flirt, endte ifølge anklagemyndigheden i flere voldtægter. Efter mødet på caféen tog den nu 32-årige læge og kvinden hjem til tiltalte, hvor de fik drinks.

Se også: Læge på anklagebænken: Bedøvede kvinder og voldtog dem

Det er anklagemyndighedens overbevisning, at lægen bedøvede kvinden i sin lejlighed og voldtog hende tre gange i løbet af 11 timer. Det hele filmede han ifølge tiltalen på sin mobiltelefon.

Manden puttede angiveligt sovemedicin i form af halcion, som han skaffede via sit virke som læge, i kvindens drink. Det efterlod hende i en tilstand, hvor hun ikke kunne forsvare sig, lyder det.

En måneds tid efter slog lægen angiveligt til igen. Denne gang mødte han en anden ung kvinde foran en natklub, hvor hun havde festet.

Lægen er tiltalt for at have puttet det bedøvende middel scopolamin i hendes vand og derefter voldtaget hende. Også hun var ude af stand til at forsvare sig, påstår senioranklageren.

Anklagemyndigheden mener, at forholdene bør koste lægens autorisation, mulighed for patientkontakt og arbejdet med medicin.

Det er snart et år siden, at lægen blev anholdt 1. maj på sit arbejde. Her konfiskerede politiet en telefon af mærket Samsung.

På telefonen havde han gjort brug af det kinesiske site Alibaba, hvor han for 1430 dollar - svarende til 9566 danske kroner - havde købt scopolamin.

Derudover blev der beslaglagt en computer. Her fandt politiet beskrivelser af effekten ved brug af forskellige doser scopolamin.

Under en ransagning af mandens hjem fandt politiet ud af, at han havde installeret et skjult kamera i sin lejlighed.

Det er han også tiltalt for at have brugt til at filme andre kvinder, som frivilligt havde sex med ham, men uden at vide, at de blev filmet.

Lægen har erkendt, at han i ét tilfælde har filmet samleje med en kvinde, uden at hun var bekendt med det. Han nægter de andre forhold inklusive de to voldtægter.