Voldtaget to timer på loftet over café: - Jeg vil straffe dig, du har fortjent det

Café-medarbejder kræves udvist for bestandigt, hvis han dømmes for voldtægten

- Du har fortjent det, fordi du er så beskidt.

Sådan sagde en 35-årig ansat på en københavnsk vandpibe-café, da han ifølge tiltalen voldtog en ung kvinde.

Den 35-årige kræves udvist for bestandigt af Danmark for den brutale voldtægt, der ifølge tiltalen blev begået i et loftslokale over caféen.

Offeret brækkede en knogle i venstre underarm under voldtægten, og hun blev ifølge anklageskriftet holdt frihedsberøvet i to timer, før voldtægtsmanden fulgte hende hjem til bopælen og truede hende og hendes familie på livet, hvis hun anmeldte ham til politiet.

Den 35-årige nægter sig skyldig.

Voldtægten skete ifølge tiltalen 6. juni mellem klokken 6.35 og 8.30, hvor kvinden samtidigt blev holdt frihedsberøvet i loftslokalet, som hun flere gange forsøgte at flygte fra.

Men den 35-årige holdt hende tilbage og kastede hende ned i sofaen, når hun forsøgte at komme ud af lokalet.

- Du kommer hårdt til skade

Den 35-årige er tiltalt for at have holdt hende fast så hårdt, at en knogle i underarmen brækkede, mens han tog hårdt fat om hendes hals, smed hende ned i sofaen og truede:

- Nu gør du, som jeg siger. Du kommer hårdt til skade.

Han tildelte hende flere lussinger, beordrede hende til at tage tøjet af og voldtog hende brutalt på forskellige måder.

Under forløbet sagde den 35-årige, ifølge tiltalen:

- Jeg vil straffe dig. Du skal kneppes hårdt, og det skal være nu. Du har fortjent det, fordi du er så beskidt.

Den 35-årige er også tiltalt for vidnetrusler, fordi han ifølge tiltalen ville sikre sig, at kvinden ikke gik til politiet:

- Jeg kender alle mulige, der kommer efter dig eller din familie, hvis du fortæller noget eller går til politiet.

Den 35-årige blev anholdt samme dag, og han har siddet varetægtsfængslet siden.

Sagen kommer for retten på Frederiksberg 15. august.