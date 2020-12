Voldtog handicappede børn som ikke kunne sladre

Tommy Larsen år skal otte år i fængsel for stribevis af overgreb mod børn, som han blandt andet forgreb sig på i jobbet som chauffør for handicappede. Det har enig domsmandsret ved Retten i Roskilde torsdag afgjort.

– Tiltalte har kynisk voldtaget handicappede børn, som ikke har kunnet sladre, for at sige det rent ud, sagde retsformand Jørgen Lougart ifølge Ritzau under domsafsigelsen.

Manden kørte handicapkørsel og krænkede en 17-årig handicappet pige, som sad fastspændt i sit sæde i handicapbussen. Det gjaldt også en dreng i 10-11-årsalderen.

Manden er også dømt for såkaldt rape on demand (internetvoldtægt, red.). Han medvirkede til en stribe krænkelser af børn i Filippinerne,

Skærpende

Han har betalt for at instruere voksne i at forulempe børnene, hvilket blev direkte transmitteret for rullende webcam.

Det gjorde ikke retten mildere stemt overfor manden:

– Der er tale om overgreb på børn i den tredje verden, hvor man har udnyttet deres fattigdom. Det er i sig selv en skærpende omstændighed, lyder det fra retsformanden.

Manden var også tiltalt for gennem en årrække at have voldtaget sin egen datter fra hun var nyfødt, til hun var omkring tre år gammel. Det blev han frifundet for.

Skiftede navn

Manden har efter alt at dømme i øvrigt forsøgt at gøre det sværere for offentligheden at få oplysninger om hans ugerninger, idet han under sagen har skiftet navn. Af hensyn til sagens ofre bringer Ekstra Bladet her ikke det tidligere navn.

Den nu dømtes forsvarsadvokat Flemming Wahrén mente ikke, at hans klient skulle straffes med over seks års fængsel.

Anklager Louise Hansen krævede Tommy Larsen straffet med mindst otte års fængsel og er dermed tilfreds med rettens afgørelse.

– Retten har i vidt omfang fulgt min påstand om at udmåle en lang ubetinget fængslsstraf for de meget grove forhold, siger anklageren til Ekstra Bladet.

Tommy Larsen overvejer, om han vil anke dommen til Østre Landsret, oplyser hans forsvarer.