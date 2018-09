Voldtog teenager i et lille kælderrum: Nu er to mænd dømt

En 26-årig og en 35-årig mand er blevet idømt fængselsstraf for at have voldtaget en 19-årig kvinde i et kælderrum. Den 35-årige bliver derudover udvist for bestandig

En 19-årig kvinde mødte to mænd på en våd bytur i april, hvorefter de alle tre tog hjem til den ene mand.

Herefter voldtog de to mænd kvinden i en kælder.

Retten i Roskilde har torsdag dømt en 26-årig dansk mand og en 35-årig udenlandsk mand i sagen.

Den 26-årige blev idømt to år og seks måneders ubetinget fængsel. Den anden, en 35-årig statsløs palæstinenser, der havde været i Danmark siden han var barn, blev idømt tre år og seks måneders års ubetinget fængsel samt udvist for bestandig.

Begge blev fængslet efter dommen, og begge ankede dommen på stedet til landsretten.

Tidligere dømt for voldtægt

I retten kom det frem, at den 35-årige mand flere gange tidligere var dømt for personlig kriminalitet, herunder voldtægt.

Det lagde Retten i Roskilde også vægt på ved strafudmålingen og udvisningen.

- Jeg er naturligvis tilfreds med, at retten har vurderet beviserne i sagen på samme måde som anklagemyndigheden, samt at retten ved strafudmålingen har lagt sig tæt op af anklagemyndighedens påstande, udtaler senioranklager Randi Tvile fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Randi Tvile fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om en grov sag.

- Alle voldtægtssager er jo per definition grove, men denne fandt sted i et lille kælderrum i en beboer-ejendom, og det må man sige lige giver en ekstra tand. Derudover er det begået af to mænd, siger Randi Tvile til Ekstra Bladet.

Senioranklageren oplyser ligeledes, at de to mænd kendte hinanden i forvejen og tilfældigt mødte kvinden.

Voldtægten blev meldt til politiet samme dag.