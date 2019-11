Vollsmose-klaner i krig: Skød mod far og hans fire-årige søn

Da en bil kørte ind på Bøgetorvet i Vollsmose 20. februar i år klokken 16.10, blev der åbnet ild mod bilen, hvor en 30-årig far sad bag rattet med sin fire-årige søn på passagersædet.

Ingen af dem blev ramt, men politiet mener, at skyderiet var led i en væbnet konflikt mellem to rivaliserende familieklaner i Odense.

Torsdag starter retssagen mod fem unge, to 20-årige, to 24-årige og en 22-årig, som er tiltalt for skyderiet. De tilhører den ene klan, der angiveligt kaldes ’Fraktion A’, mens den 30-årige far tilhører den rivaliserende familie.

Politiet har opgivet at bevise, at der var tale om et drabsforsøg, men har tiltalt de fem for besiddelse af skydevåben, trusler på livet og for at have udsat far og søns liv for overhængende fare. De tiltalte nægter sig skyldige.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvor specialanklager Klaus Lauridsen vil nedlægge påstand om en straf på mindst fire års fængsel.

Risikerer dobbelt straf

Straffen over de fem tiltalte kan fordobles, fordi skyderiet skete i en ’skærpet strafzone’. 1. februar indførte Fyns politi nemlig som den første politikreds ’skærpet strafzone’ i Vollsmose efter flere voldelige sammenstød og skyderier mellem de to grupperinger. Både 24. og 29. januar var der skyderier, der forbindes til konflikten, hvor ingen blev ramt.

Efter straffelovens § 81 c kan straffen for en række forbrydelser fordobles, hvis de begås inden for en ’skærpet strafzone’.

Ifølge tiltalen mod de fem var det den ene 20-årige, der affyrede skuddene, men alle fem var ifølge anklageskriftet ansvarlige for skyderiet. De fem er også tiltalt for at have haft et større ammunitionslager i et kælderrum i Odense. 22. marts fandt politiet 327 skarpe ni mm patroner og ni skarpe kaliber 7.65.

To kræves udvist

De to 24-årige tiltalte kræves udvist af Danmark.

Konflikten mellem de to familieklaner i Odense går flere år tilbage. Den ene gruppe har rødder i den nu opløste bande Black Army, der nedlagde sig selv i 2017, og gruppen havde tilholdssted på en vandpibecafé i Odense. Fyns politi har ophævet den skærpede strafzone igen, fordi det vurderes, at konflikten er faldet til ro.

Den 30-årige far, der blev beskudt på Bøgetorvet, er tidligere i år blevet idømt tre måneders betinget fængsel for at have købt 1,7 kilo skunk til videresalg.

Retten i Odense har afsat otte dage til retssagen, hvor der blandt andet skal fremlægges en række tekniske beviser og videoovervågning fra Bøgetorvet. Dommen ventes 18. december.