Vores dreng blev voldtaget og skal fortsat gå i klasse med krænkeren

En 11-årig dreng er på en skole i Nordjylland blevet udsat for et seksuelt overgreb af en ældre klassekammerat

På en kommunal specialskole er en dengang 11-årig dreng blevet krænket seksuelt.

Fredag før efterårsferien forgreb en 13-årig dreng sig på sin to år yngre klassekammerat. Overgrebet fandt sted på specialskolen Læringscenter Himmerland i Rebild Kommune.

Det viser en politirapport, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Heri fremgår det, at den 13-årige 'har stukket eller har forsøgt at stikke sit lem ind i numsen på den 11-årige.'

Drengen er ifølge forældrene Katrina Brandt og Torben Nielsen dybt påvirket af overgrebet, men alligevel skal han fortsat gå i klasse med krænkeren.

- Det er helt utroligt, at de to knægte stadig skal sidde ved det samme bord henne i skolen. Jeg forstår ikke, at de ikke vil flytte den anden dreng, efter det der er sket, siger Katrina.

Vil ikke skifte skole

Politiet skriver i deres rapport, at sagen handler om straffelovens § 216, stk. 2 (voldtægt, ved samleje med et barn under 12 år) og § 222, stk. 1 (samleje med et barn under 15 år). De har indstillet efterforskningen, fordi modparten er under den kriminelle lavalder.

Forældreparret anerkender da også, at den 13-årige dreng skal have lov at gå i skole og have den hjælp, han har brug for, men de forstår ikke, hvorfor han ikke kan blive flyttet.

- Vi fik at vide, at vi kan flytte vores søn til Aars og selv betale den længere transport, hvis vi er utilfredse, fortæller Torben.

Katrina og Torbens 11-årige søn har indtil nu været glad for specialskolen Læringscenter Himmerland. Foto: René Schütze

Efterfølgende har kommunen sendt et brev til Torben og Katrina, hvor de alligevel gerne vil betale.

'Jeg er blevet opmærksom på, at jeg desværre har givet jer forkert information vedrørende kørsel ved evt. skoleskift. Der er mulighed for at dække kørsel til anden skole, hvis dette skulle blive aktuelt,' står der.

Det ændrer dog ikke Torbens lyst til at hive sin søn ud af de vante rammer og sende ham i skole i Aars, der ligger 35 kilometer fra familiens hjem.

- Det er jo ham der offeret, hvorfor tager man så ikke hensyn til ham først?

Sønnen lider af eftervirkninger efter meningitis, som han blev ramt af, da han var tre dage gammel. Derfor har han haft en svær skoletid og går nu på specialskolen.

- Han har været glad for at gå der, men nu har han ændret adfærd. Før kunne han sagtens selv finde på noget at lege eller sidde og spille computer, men nu søger han virkelig tryghed hos os hele tiden, forklarer Katrina.

Fandt blodige underbukser

Hun og Torben fortæller, at de først har fået tilbudt psykologhjælp til deres søn to måneder efter overgrebet. Et overgreb så voldsomt, at de er bange for, at det vil sætte spor i deres barn for altid.

Da sønnen kom hjem fra skole den fredag, kunne de som alle andre forældre ikke i deres vildeste fantasi forestille sig, hvad der var sket.

- Han havde blod på indersiden af begge ben. Jeg kiggede overalt på hans ben, men jeg kunne ikke finde et sår, husker moderen.

I vasketøjskurven på badeværelset finder hun svaret.

- Der lå hans underbukser. De var helt smurt ind i blod, siger hun og viser Ekstra Bladet et billede af det blodtilsølede børneundertøj.

Når børn krænker børn * Børn og unge er ansvarlige for cirka en tredjedel af alle seksuelle overgreb. * Der er fire steder med behandlingstilbud til børn og unge med seksuelt krænkende eller bekymrende adfærd: - JanusCentret i København - JanusCentret i Odense - Projekt Juno i Aarhus - SEBA i Aalborg * Børn helt ned til børnehavealderen kan krænke andre børn. Gennemsnitsalderen ved første overgreb er 12 år. * Ni ud af ti er drenge. * 67 % modtager specialundervisning eller går i specialskole. * Det er vigtigt ikke at sygeliggøre eller kriminalisere børn og præ-teenagere med seksuelle adfærdsproblemer. (Kilde: JanusCentret, Projekt Juno og SEBA)

Derefter kørte de sønnen på hospitalet, hvor lægen undersøgte drengens endetarm, og hurtigt konkluderede, at han var blevet krænket, hvorfor han ringede til politiet.

I et brev fra Rebild Kommune til familien, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det at lægen også lavede en underretning 'omkring bekymring for seksuelt overgreb.'

På den baggrund beslutter kommunen, at den 11-årige skal i et forløb hos Børnehus Nord, der er et tilbud til børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb. Kommunen sendte dog først brevet 25 dage efter, at de modtog underretningen.

Overgreb i legehus

Den fredag i oktober troede Katrina og Torben først, at det var en voksen, der havde gjort det.

- Vores tanker kørte rundt. Vores søn ville ikke sige noget til nogen. Tårerne trillede bare ned ad kinderne på ham, når politiet spurgte, siger hans mor.

Dagen efter overgrebet tilstod den 13-årige, og det fik også den 11-årige til at fortælle forældrene og politiet, hvad der var sket i et legehus på skolens område udenfor.

- Han fortalte, at han sagde: 'Det har jeg ikke lyst til,' men modparten var større end ham, så han kunne ikke slippe væk, fortæller Katrina med tårer i øjnene.

Skolernes Motionsdag før efterårsferien plejer at være en munter affære. For Katrina og Torbens 11-årige søn endte den med at blive krænket seksuelt i et legehus på skolen. Foto: René Schütze

Politiet beskriver i deres rapport, at begge drenge har forklaret, hvad der sket, og at der i blod afsat på offerets underbukser er fundet DNA, der med størst mulig sandsynlighed stammer fra den 13-årige.

Tilbage står Katrina og Torben, der ikke ved, hvordan de skal hjælpe deres søn, når skolen insisterer på, at han hver dag skal se sin krænker.

De har kæmpet mod skoleledelsen i de ni uger, der er gået siden deres søn blev udsat for et seksuelt overgreb.

- Hvis en af dine kolleger voldtog dig, så ville han blive fyret på gråt papir. Hvorfor skal det være anderledes, fordi det er børn, spørger Torben.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rebild Kommune: Det er vores ansvar

Læringscenter Himmerland hører under Rebild Kommune. Foto: POLFOTO/Liv Høybye

Vibeke Lei Stoustrup, direktør i Rebild Kommune erkender, at der har fundet ting af seksuel karakter sted mellem elever på Læringscenter Himmerland, men hun understreger, at kommunen ikke mener, der er baggrund for at betegne det som overgreb.

- I det materiale vi har fra politiet og på baggrund af det, forældrene har fortalt, så ser det ud som om, der er foregået et seksuelt overgreb. Hvordan kan sådan noget finde sted på en skole i Rebild Kommune?

- Jeg har ikke set politirapporten, og vi har ikke fået en viden fra politiet, hvor vi kan slå fast, at det handler om overgreb, men om en uhensigtsmæssig adfærd af seksuel karakter, og det tager vi meget, meget alvorligt.

- Det er selvfølgelig vores ansvar at sikre, at børnene på vores skoler er under tilstrækkeligt opsyn, så en uhensigtsmæssig adfærd mellem børnene ikke kan finde sted, og det må vi jo konstatere, at det har vi så ikke haft i alle tilfælde, og det vil jeg gerne meget beklage. Forældre skal selvfølgelig føle sig trygge ved at overlade deres børn til os.

- Når der så har fundet et overgreb – eller uhensigtsmæssig adfærd, hvis vi skal kalde det det - sted, hvordan kan det så være at krænker og offer stadig skal gå i den samme klasse?

- Jeg kan ikke gå ind i sådan en enkeltsag.

- Hvad gør I for at sikre, at det ikke sker igen?

- Vi har øjeblikkeligt sikret os, at vi har opsyn med børnene hele tiden, og så har vi iværksat en række tiltag som peger fremad. Vi har kontakt til en række eksperter på området, som starter et forløb på skolen til januar, som handler om den her skærpede opmærksomhed, der skal være i forhold til den her børnegruppe og seksualitet. Vi er nødt til, i erkendelse af at vi har troet, at vi har haft tilstrækkeligt opsyn, men ikke havde det, at sige, at det ikke er sikkert, at det er nok med mere opsyn. Vi er nødt til at give vores medarbejdere nogle flere værktøjer.

- Hvorfor har I ikke gjort de her ting før?

- Jeg ved, at det er et opmærksomhedspunkt på skolen, og man vil på skolen også synes, at man har haft et tæt opsyn med børnene og er forundrede over, at sådan en episode kan finde sted, men det må vi jo så konstatere, at det har det kunnet.

- Forældre skal selvfølgelig føle sig trygge ved at overlade deres børn til os, siger direktør i Rebild Kommune Vibeke Lei Stoustrup.

- Hvis den ene part føler, at den anden har gjort noget mod ens vilje og er utryg ved at gå i skole med ham, hvordan kan det så være, at man ikke gør noget ved det?

- Jeg kan jo ikke udtale mig om en konkret episode, men generelt vil det altid være sådan, at vi vil være meget lydhøre overfor forældres ønsker og bekymringer i forhold til om børnene har en tryg skoledag. Nogle af de greb, vi har, er selvfølgelig, at vi har forskellige klasser eller vi kan lave holddeling i klasserne.

- Men I vil ikke flytte nogen til en anden skole?

- Nu snakker vi igen ikke om den konkrete sag men generelt. Hvis ikke der foreligger en situation, hvor vi ved, at der er foregået noget strafbart eller andet, som formelt er påvist, så har vi ikke noget lovgrundlag for at flytte en elev til en anden skole.

- Forældrene til den dreng, som de ser som offeret, har fået at vide, at de jo bare kan flytte deres søn til Aars, hvis de er utilfredse. Er det fair, at det bliver håndteret på den måde?

- Igen kan jeg ikke kommentere på den konkrete sag, men jeg kan sige, at vi aldrig kunne drømme om at agere i en situation som den ved at sige, at man bare kan flytte sit barn.