Vovehals dør i raketstunt

Mike Hughes døde i forsøget på at bevise, at jorden er flad

Overbevist om at jorden er flad, havde 'Mad' (Gale, red.) Mike Hughes fra Californien, USA, sat sig for at blive skudt ud i rummet.

På den måde kunne han én gang for alle bevise, at jorden er flad. Raketten havde dog en fejl, hvorfor han desværre omkom i en ulykke, skriver BBC.

Mike Hughes var en del af et program om amatørastronauter,og derfor blev ulykken filmet. I klippet kan man se, at rakettens faldskærm falder af kort tid efter affyring.

Dampdrevet

Med en dampdrevet raket havde vovehalsen håbet på at nå op i 1525 meters højde. Tidligere har Mike Hughes nået helt op i 570 meters højde, hvor raketten også klarede turen ned igen.

Dengang sagde han:

- Er jeg glad for at have gjort det? Ja, det tror jeg da. Jeg kommer til at kunne mærke det i morgen. Der kan jeg ikke komme ud af sengen. I det mindste kan jeg tage hjem og få aftensmad og se mine katte i aften, sagde han.

Mike Hughes satte i 2002 en verdensrekord, da han fløj hele 31 meter over en rampe i en limousine.

Den lokale politimyndighed kunne overfor BBC bekræfte, at der havde været et dødsfald som beskrevet i forbindelse med en raketaffyring.