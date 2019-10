Vred bilist sigtet: Trak pistol og skød toårig dreng

En toårig dreng er blevet skudt i Baltimore i USA, angiveligt fordi føreren af bilen med drengen som passager dyttede af gerningsmanden i et lyskryds, da han ikke kørte over ved grønt lys

Vejvrede er angiveligt årsagen til, at en toårig dreng blev skudt i Baltimore i staten Maryland i USA.

Drengen blev lørdag omkring 12.30 lokal tid skudt i maven og ligger fortsat på hospitalet, mens en formodet gerningsmand er blevet anholdt mandag.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt nyhedsbureauet AP.

Dyttede flere gange

Den formodede gerningsmand, 33-årige Javon Johnson, er sigtet for flere forhold omhandlende drabsforsøg, overfald og brud på våbenloven.

Han skulle ifølge politikommisær ved Baltimores politi, Michael Harrison, have kørt sin bil op på siden af bilen med drengen i, hvorefter han affyrede sit våben.

Kort forinden havde føreren af drengens bil angiveligt dyttet med hornet flere gange, da Javon Johnson ikke kørte gennem et lyskryds ved grønt lys.

Baltimore Police Press Conference https://t.co/3G1lbaUE0J — Baltimore Police (@BaltimorePolice) October 12, 2019

Problematiske skydevåben

Michael Harrison fortalte lørdag på et pressemøde, at drengen var i en 'nogenlunde stabil tilstand', og at man forventer, at han overlever.

Han fortæller desuden, at skyderiet er et resultat af byens forhold til skydevåben.

'Beslutningen om at bruge pistolen bliver ikke taget, når du affyrer den; den bliver taget, når du tager hjemmefra med den. Så har du besluttet, at hvis du får brug for den, så bruger du den.'

'Vi skal komme af med folks beslutninger om at bære våben, for når du bærer et våben, så bruger du det, når muligheden byder sig,' sagde politikommisæren på pressemødet ifølge AP.