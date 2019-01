Vred cyklist amok på bilist

En cyklist blev så vred på en bilist i Køge, at han kvitterede med et knytnæveslag og smadret telefon

En uenighed i trafikken ved Ølbycenteret ved Køge på Midtsjælland resulterede i en anmeldelse for vold og hærværk.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

En 55-årig familiefar fra Herfølge havde sat sin datter af ved Ølbycenteret torsdag eftermiddag, da han var på vej videre derfra. Manden startede sin bil, og samtidig kørte en cyklist ud i et fodgængerfelt foran bilisten, hvilket fik bilisten til at bremse op, da han ikke ville ramme cyklisten.

Denne handling gjorde cyklisten så vred, at han ventede i fodgængerfeltet på bilisten, som havde været nødt til at vende sin bil længere nede af vejen.

Den vrede cyklist begyndte at råbe af den 55-årige bilist, hvilket fik manden i bilen til at tage et billede af den råbende mand med cykel. Dette gjorde cyklisten endnu mere vred, for han valgte at slå bilisten en enkelt gang i ansigtet med en knyttet næve og stjæle telefonen med hans nyligt taget portræt.

Flere patruljer blev sendt til området for at lede efter den vrede cyklist, men han var ikke lige til at finde. Til gengæld fandt Midt- og Vestsjællands Politi den 55-åriges mobiltelefon - nu med en smadret skærm.

Ved, hvem det er

Takket være bilistens hurtige billede af cyklisten har politiet sikret sig et foto af gerningsmanden.

- Vi har et godt billede af, hvem gerningsmanden er. Det er ud fra lokalkendskab og det foto, som vi har sikret os af ham. Derfor har vi heller ikke efterlyst ham, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist.

Bilisten, som fik en slag i ansigtet, er ifølge Charlotte Tornquist ikke kommet til skade i sagen.

Selvom politiet i Køge er ret sikre på, hvem gerningsmanden er, har de ikke haft held med at finde ham.