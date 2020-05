Vred cyklist tog kvælertag på kvinde

Blev sur over at en kvinde havde talt i mobiltelefon under kørslen

Det gjorde tilsyneladende en mandlig cyklist så vred, at en 39-årig kvinde kørte bil og talte i mobiltelefon på samme tid, at han sparkede til hendes bil i krydset Tietgensgade og Chr. Ydes Vej i Herning fredag eftermiddag.

Da kvinden steg ud af bilen for at tale med den hidsige mand, endte han med at tage kvælertag på hende i krydset, har kvinden fortalt til politiet i sin anmeldelse.

- Kvinden er ikke kommet noget til, og der er heller ikke nogen skader på bilen, ifølge faglig koordinator i Midt- og Vestjyllands Politi, Bent Smedegaard.

Politiet har nu oprettet en voldssag og vil gerne tale med vidner eller cyklisten, fordi de indtil videre kun har kvindens forklaring.

- Vi vil gerne lige snakke med modparten. Det kan godt være, at han har en anden udlægning af episoden, siger han.

Den 39-årige kvinde er ikke pt. sigtet for at have talt i mobiltelefon under kørslen.

Den mandlige cyklist beskrives som dansk i alderen 50 til 55 år, 180 centimeter høj og almindelig af bygning. Han var iført blå bukser og blå jakke med hvid skrift på og bar kasket.