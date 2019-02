Vred Levakovic-gangster: - I dømmer mig altid falskt

Django Levakovic er dømt et års fængsel for fem forskellige forhold

45-årige Django David Levakovic er for tredje gang blevet dømt for at overtræde sit indrejseforbud.

Han blev i alt idømt et års fængsel for fem forhold. Et røveri, overtrædelse af indrejseforbuddet, at være i besiddelse af en kniv, for at give forkert cpr-nummer til politiet ved anholdelse og for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Det slog dommeren fast i Københavns byret torsdag.

- Det er typisk jer! I dømmer mig altid falskt. I vil bare dømme mig, fordi jeg er en Levakovic!, afbryder Django Levakovic dommeren, mens hun er ved at læse begrundelsen for dommen højt.

Han rejser sig fra stolen i midten af retslokalet og går hen mod dommeren, men bliver stoppet af de tre betjente, der var til stede under hele retssagen, og føres ud fra lokalet.

Efter at have talt med sin advokat, og de atter er vendt tilbage til deres pladser, fortæller advokaten, at hans klient modtager dommen.

Dommeren afslutter retssagen med 'Vi er færdige'.

- Nå, er vi det?, råber Django Levakovic og blotter et ufuldstændigt tandsæt, inden han igen bliver taget fat i af betjentene og føres ud.

Røveri og kniv

Django Levakovic havde ellers forholdt sig roligt med foldede hænder, mens anklageskriftet blev læst op, under hans egen forklaring, og mens to vidner gav deres side af sagerne.

Han blev spottet og anholdt af en politipatrulje på stofindtagelsesrummet H17 ved Halmtorvet på Vesterbro i København 21. januar.

I anklageskriftet blev det fremlagt, at han var i besiddelse af en kniv. En kniv, han bruger til at skære pærer og æbler med på grund af sin sukkersyge, forklarede Django Levakovic.

Da han bliver anholdt, giver han i første omgang ikke sit eget personnummer til politiet, men derimod personnummeret på sin bror Gimi. Han havde desuden 5,47 gram hash og 1,01 gram ketamin på sig.

Django Levakovic er også blevet dømt for et røveri, der fandt sted på en tankstation 18. december 2018. Her gik han fra forretningen med to kartoner cigaretter under tøjet, efter han havde fået ekspedienten til at give ham dem.

Han blev varetægtsfængslet i Dommervagten i København 22. januar i år.

Sin syge mor

I Dommervagten erkendte Django Levakovic blankt, at han endnu en gang havde overtrådt indrejseforbuddet. Han forklarede sig med, at hans mor er syg, hvorfor han rejser til Danmark for at besøge hende.

Artiklen fortsætter under videoen ...



Tilbage i 2015 blev Django Levakovic smidt ud af landet. Ekstra Bladet dækkede dengang sagen - se det her

Samme forklaring om sin syge mor har han givet de to andre gange, han er blevet taget i at overtræde indrejseforbuddet.

Første gang han blev anholdt for at overtræde forbuddet var 16. februar 2017, og anden gang var 19. juli sidste år.

Det vides ikke, hvor længe han i denne omgang har opholdt sig i Danmark.

Udvist til Kroation

Django Levakovic har ikke måtte opholde sig i Danmark i flere år. 21. april 2015 smed Højesteret ham ud af Danmark for evigt.

Han blev udvist til Kroatien, da han var færdig med at afsone en dom på fem års fængsel for et hjemmerøveri mod en svagelig 77-årig mand i Kastrup.

Hjemmerøveriet skete i kølvandet på, at ham og hans bror Stefano Levakovic havde stjålet den 77-åriges pung med 2000 kroner og 100 euro uden for en kiosk. Derefter vidste de, hvor han boede.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Gimi 'Boss' Levakovic (til venstre) sammen med sin udviste bror Django, der nu er retur i Danmark trods sin udvisning for bestandigt. Privatfoto

Begge brødre troppede op på adressen i Kastrup og udgav sig for at være politibetjente. De endevendte mandens hus, skar puder op og væltede bøger ned fra reolen for at stjæle endnu flere penge.

Både Københavns Byret og Østre Landsret dømte brødrene for hjemmerøveri og udviste begge for bestandigt. Django Levakovic ankede til Højesteret, der stadfæstede udvisningen, mens Stefano Levakovic opgav sin anke og blev sendt til Kroatien.

Højesteret slog fast, at Django Levakovic skulle udvises uanset, at han er født og opvokset i Danmark og har sin mor og sine søskende her.