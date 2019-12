Vred og rystet nabo efter julemord: - Vi har advaret om det igennem et år

Det var kulminationen på et voldeligt parforhold, der natten til i går angiveligt kostede en 46-årig mand livet, lyder det fra nabo

Det er en stor pærevælling af følelser, der fylder Marlene Granialdal og John Reincke, som sidder i deres fælles hjem og fordøjer julens blodige begivenheder.

For selvfølgelig er de chokerede, rystede og forfærdede over, at deres nabo - en 46-årig mand - tilsyneladende er blevet slået ihjel af sin samlever på Vermlandsgade 33 på Amager i København.

Men mest af alt er de vrede.

- I bund og grund handlede det bare om, hvem af dem, der ville overleve. Deres parforhold var meget turbulent med vold. De tævede hinanden på skift, siger 50-årige Marlene Granialdal, der sammen med John Reincke har boet dør om dør med det voldelige kærestepar i det sociale botilbud 'På sporet' i cirka 15 måneder.

Dette postulat underbygges af oplysninger til Ekstra Bladet om, at kvinden har en voldsdom i forvejen.

Mand tævet ihjel: Kvinde fængslet for dødsvold

'På Sporet' er et socialt botilbud til udsatte københavnere. I de 11 boliger bor psykisk syge, hashmisbrugere, narkomaner og alkoholikere dør om dør. I et af husene skete der angiveligt et blodigt mord juleaften. Foto: Linda Johansen.

'Det ender galt'

- Jeg har advaret vores sociale vicevært mange gange, og jeg har advaret Hjemløseenheden, sociolancen (et kørende social- og sundhedsfagligt tilbud til udsatte, red.) og politiet. Og jeg er ikke den eneste. Gennem et år har nærmest alle beboere herude råbt vagt i gevær og sagt 'det ender galt'.

- Ingen har reageret på noget. Og det gør mig simpelthen så vred.

Netop derfor har Marlene og John inviteret Ekstra Bladet indenfor i deres lille hjem. For - som Marlene siger - 'det kunne være undgået, hvis nogen bare havde lyttet'. Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar til advarslerne fra myndighederne.

Alkoholiserede

Ifølge Marlene Granialdal var parret, hvor manden juleaftens dag ved 12.30-tiden blev fundet død som følge af vold med en stump genstand, dybt alkoholiserede.

- Men de seneste seks måneder har de holdt sig alkoholfri, og der har slet ikke været noget med dem. Der har ikke været noget larm fra deres hus, ingen blå mærker eller snitsår, som der ellers har været. Så valgte de at drikke sig fulde lillejuleaften, og så er det åbenbart slået klik for hende.

'Orm' (tv) var inviteret til at holde jul hos Marlene Granialdal og John Reincke. 'Orm' er hjemløs og har i flere år 'gået på gaden' med den nu dræbte 46-årige mand. - Han var en god makker, men han drak meget - og han var, som gadens folk nu er, en plattenslager, siger 'Orm'. Foto: Linda Johansen.

Sigtet fanget på videoovervågning: Hentede øl efter mord

I dette hus mistede en 46-årig mand livet julenat. Hans samlever sidder varetægtsfængslet for dødsvold. Foto: Linda Johansen.

I 24 timer var beboerne i de 12 'skæve boliger' spærret inde i deres huse, fordi politiets kriminalteknikere sikrede spor og ledte efter et gerningsvåben. Det gerningsvåben var, da politiet ophævede deres afspærring 25. december ved 12-tiden, endnu ikke var fundet.

- Men politiet har forsøgt at kortlægge hendes færden. Klokken cirka 12.00 - altså en halv times tid inden politiet ankommer - er hun i Fakta for at købe fire Brutalis-øl. Det har de fanget på videoovervågningen, har politiet fortalt mig..

- Hun nåede at drikke to af øllene, inden hun blev anholdt. De sidste to tog hun med sig til afhøring inde i vores fælleshus, siger Marlene Granialdal, der bliver afbrudt af et bank på vinduet.

Det er en kriminaltekniker, der fortæller, at de søger i skraldespande og containere efter gerningsvåbenet, og som kan fortælle, at kvinden, der nu sidder varetægtsfængslet, er set på overvågningen på den nærliggende tankstation Cirkle K omkring klokken seks om morgenen.