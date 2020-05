Vrede demonstranter stormer politistation

I den amerikanske storby Minneapolis udvikler de massive protester sig dramatisk.

Sent torsdag aften lokal tid har vrede demonstranter stormet og sat ild til en politistation i millionbyen.

Politiet er ifølge nyhedsbureauet AP blevet evakueret, mens Den Nationale Garde er blevet sat ind for at opretholde lov og orden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En politistation er netop blevet stormet i millionbyen af vrede demonstranter. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

De massive uroligheder har fået delstatens guvernør Tim Walz til at sætte hundredvis af soldater ind i området ved politistationen. Det oplyser den Nationale Garde.

'Vi har indsat mere end 500 soldater til St. Paul i Minneapolis og de omkringliggende samfund. Vores mission er at beskytte liv og ejendomme samt retten til fredeligt at demonstrere. Det er også vigtigt for os at sikre, at brandvæsenet er i stand til at kunne rykke'.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

We have activated more than 500 soldiers to St. Paul, Minneapolis and surrounding communities. Our mission is to protect life, preserve property and the right to peacefully demonstrate. A key objective is to ensure fire departments are able to respond to calls. — MN National Guard (@MNNationalGuard) May 29, 2020

Spreder sig

De massive protester kommer oven på 46-årige George Floyds død. Mandag aften blev politiet kaldt ud til en forfalskningssag i en købmandsbutik.

Her blev Floyd anholdt på brutal vis, da en betjent holdt den ubevæbnede mand fast på jorden ved at trykke sit knæ mod mandens hals. Efterfølgende døde han i politiets varetægt.

Hændelsen blev fanget på video. Den video har de seneste dage rystet USA. Flere steder i det store land er folk gået på gaden for at demonstrere mod politiets håndtering af sagen.

Både i Denver og New York er tusinder de seneste dage gået på gaden for at vise deres støtte til George Floyd.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politi og brandvæsen i massiv røg fra brande i området St. Paul i Minneapolis. Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix

Nu erkender politichefen i byen, at politiet har haft en medvirkning til den tragiske situation, skriver CNN

- Jeg ved, at der lige nu er et underskud af håb i vores by. Og jeg ved, at vores afdeling (politiet red.) samlet har medvirket til det underskud af håb, fortalte Medaria Arradondo, politichef for Minneapolis Politi, på et pressemøde.

Han understregede dog samtidig, at han ikke kunne tillade plyndringerne og hærværket af byen, der onsdag prægede gadebilledet i Minneapolis.

En person blev derudover også skudt og dræbt i nærheden af onsdagens protester. Politiet undersøger den hændelsen, lyder det fra politichefen.

Betjenten, der satte sit knæ på Floyd, og tre andre involverede betjente blev tirsdag fyret. De fire afskedigede betjente var ifølge NBC News alle tilknyttet den politistation, som demonstranter torsdag har sat ild til.

Politichef beklager efter by i flammer

Betjent pressede knæ mod sort mands hals: Havde ti klagesager mod sig

En storby i flammer

Superstjernen tosset over politioverfald