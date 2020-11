VVS’er dømmes for hvidvask af 49 millioner

En sjællandsk blikkenslager kan nu også sætte aktiv stråmand for kriminelle på cv’et, efter at han tirsdag er blevet dømt for at have hjulpet med hvidvask af 49,3 millioner kroner.

Retten i Roskilde har straffet manden med fængsel i tre år og ni måneder. Han slipper dog for at komme bag tremmer. Det skyldes hans dårlige helbred og hans alder. Den dømte er netop fyldt 78 år.

I sit lille VVS-firma lod han store beløb suse ind og ud af konti i først Sparekassen Vendsyssel og derefter i mobilbanken Lunar Way. Han overlod sit NemID og nøglekort til sin kontakt, som derefter styrede den heftige trafik med millionerne, og også sikkerhedskoder gav han fra sig.

Den 78-årige fortæller, at kontakten var en polsk mand.

- Jeg mødte ham på en nordsjællandsk byggeplads, oplyser manden, der efter en aftale med anklagemyndigheden har indvilget i at tilstå forbrydelsen.

Den polske herre har efterforskerne i Bagmandspolitiet ikke kunnet finde frem til i affæren, hvis centrum er et selskab i Polen, Baltik Biziness Group. En række underretninger om mistænkelige transaktioner i netop dette selskab er nået frem til Hvidvasksekretariatet. I alt 21 millioner euro passerede kontoen, og en stor del af pengene havnede i Tyrkiet, fortæller senioranklager Nathalie Elias under tirsdagens retsmøde.

En dansker viste sig at beklæde direktørposten. Men denne har tilsyneladende ikke haft meget med driften at gøre. I gerningsperioden sad han fængslet i Horserød, kom det frem.

De selskaber, der indsatte penge på blikkenslagerens konti, var i forvejen blevet indberettet for mulig hvidvask. Især for snyd med skat eller for kædesvig. Om et af selskaberne, der sendte penge til Barclay’s Bank i London, hed det, at mistanke om terror ikke kunne udelukkes.

I alt ti straffesager om hvidvask er rejst af Bagmandspolitiet med udgangspunkt i det polske selskab, som imidlertid blot har fungeret som en såkaldt gennemstrøms-konto.

Det har vist sig, at politiet ofte ikke får afdækket de lovovertrædelser, som de sorte millioner egentlig stammer fra – de såkaldte før-forbrydelser.

- Pengene kører ikke fra A til B og videre til C. De kører hele alfabetet rundt, og når man kommer til Å, er der igen en transaktion til C, forklarer senioranklageren domsmandsretten om pengestrømmenes vildsomme veje.

- Hvidvask er blevet det nye sort i de kriminelle miljøer. Det er desværre utrolig svært at ramme de bagmænd, der orkestrerer det her set-up, siger Nathalie Elias. Netop denne vanskelighed er et argument for hård sanktion til hjælpere som den 78-årige, lyder det fra senioranklageren, der krævede fængsel i tre år og 11 måneder.

Tirsdagens afgørelse er den tredje i sagskomplekset. Blikkenslageren tjente i løbet af mindre end et år 461.304 kroner på at lade sine konti misbruge. De penge konfiskeres, og det samme gør cirka yderligere 400.000 kroner. Fremover må den 78-årige ikke lede selskaber.

Økonomisk kriminalitet er ham ikke helt fremmed. For nogle år siden blev han idømt tre års fængsel i en sag i Norge.