Weinstein anklaget i nye sager om overgreb og voldtægt

Mandag er filminstruktøren Harvey Weinstein blevet anklaget for voldtægt og seksuelle overgreb i to yderligere sager fra 2013, som foregik over to dage.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Anklagerne er blevet rejst samme dag som den første retssag mod ham blev indledt i New York om en anden voldtægt og seksuelle overgreb.

- Vi tror, at beviserne vil vise, at den tiltalte brugte sin magt og indflydelse til at få kontakt til sine ofre og så begå voldelige forbrydelser imod dem, lyder det fra anklager Jackie Lacey i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne rose de ofre, som har stillet sig frem og modigt berettet, hvad der er sket dem. Det er mit håb, at alle ofre for seksuelle overgreb finder styrke og kommer sig, siger hun videre.

Opdateres...

