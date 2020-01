WHO erklærer coronavirus en global sundhedskrise

WHO slår alarm: Virus udgør en international sundhedskriseMed WHO-alarm pålægges lande i verden at koordinere deres indsats mod den frygtede virussygdom

FN's organ WHO erklærer torsdag aften coronavirus for en international sundhedskrise.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Samtidig oplyser WHO, at verdensorganisationen har fuld tillid til, at de kinesiske myndigheder kan kontrollere virusudbruddet.

Verdenssundhedsorganisationens beslutning om at slå alarm kommer, efter at der har været flere bekræftede tilfælde af smitte mellem personer uden for Kina.

WHO's reaktion pålægger lande rundt i verden at koordinere deres indsats mod sygdommen. Det skal ske efter WHO's anvisning.

Det er et uafhængigt panel i WHO af 16 eksperter, der er kommet frem til at erklære virussygdommen en international sundhedskrise.

WHO har torsdag på et pressemøde erklæret coronavirussen for en global sundhedskrise. Foto: FABRICE COFFRINI/Ritzau Scanpix

Men FN-organisationen ser ikke nogen grund til at lægge begrænsninger på rejser til og fra Kina eller indføre restriktioner på handel med Kina.

- WHO anbefaler ikke, ja faktisk modsætter man sig alle former for restriktioner, siger WHO's leder, Adhanom Ghebreyesus, på et pressemøde i Geneve.

- Lad mig sige det klart. Denne erklæring er ikke en mistillidserklæring mod Kina.

Kina oplyste torsdag, at coronavirusset indtil nu har kostet 170 mennesker livet. Godt 7700 er smittede.

Virussmitten er opstået i den kinesiske storby Wuhan.

Smitter spreder sig i USA

USA har haft det første tilfælde af smitte med coronavirus mellem to mennesker.

Det er sket i delstaten Illinois, oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Der er tale om en kvinde, der har været i Kina, som har smittet sin mand efter hjemkomsten.

Parret er i 60'erne.

Dermed er i alt seks amerikanere blevet smittet af det frygtede virus. Det er det femte land uden for Kina, hvor der er sket smitte mellem to personer.

Sygdommen er blevet registreret i 18 lande.

