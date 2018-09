Wikileaks-hacker forsvundet i Norge på mystisk vis: Politiet finder pagaj

Norsk politi arbejder fortsat på fuld styrke for at finde den efterlyste Wikileaks-medarbejder Arjen Kamphuis, 47, som har været forsvundet i fjeldlandet siden 20. august.

Senest er det lykkedes politiet at finde en pagaj, som man mener tilhørte den savnede hollænder, som også er kendt for at være et fremtrædende medlem af det hollandske hacker-miljø. Pagajen er blevet fundet af civile og er blevet indleveret til politiet i løbet af weekenden.

Det skriver dagbladet.no.

Pagajen blev fundet i samme område som Kamphuis kajak og er af samme mærke. Det menes, at Kamphuis inden rejsen til Norge har købt pagajen i Holland.

Det er politiets opfattelse, at det er Arjen Kamphuis pagaj, som nogle civile har fundet og indleveret. Foto: Norsk politi

Politiet arbejder ud fra tre teorier om, hvad der kan være sket Kamphuis. Enten har han været ude for en ulykke. Eller også har han været udsat for en forbrydelse. Men det er også en mulighed, fortæller politiet, at Kamphuis har ønsket at ville forsvinde.

I løbet af weekenden har politiet og den norske kystvagt ledt i søen mellem Fauske og Rognan, uden at det har resulteret i nye fund, skriver dagbladet.no.

Sidste sikre observation af hollænderen var, da han forlod Hotel Scandic i Bodø omkring klokken 14 den 20. august.

Politiet fortæller nu, at Kamphuis telefon har været slukket i længere tid. Men den har været tændt 30. august om aftenen, hvor den har haft forbindelse med en mast uden for Stavanger. Der sidder et tysk SIM-kort i telefonen.

Kamphuis var på ferie i Norge, da han forsvandt.

Det var onsdag i sidste uge, at politiet meldte ud, at Wikileaks-medarbejderen var savnet. På det tidspunkt blev det fortalt, at man havde fundet en sammenfoldelig kajak, som man mener tilhørte den savnede.

Tidligere har man fundet en sammenfoldelig kajak, som også menes at tilhøre Wikileaks-medarbejderen. Foto: Nors politi

Kajakken blev fundet i Skjærstadsfjorden mellem Fauske og Rognan.

Det er ikke lykkedes norske medier at få politiet til at svare på, om hollænderens ekspertise i datasikkerhed og kryptering har gjort efterforskningen af ham vanskeligere end ellers.

Norsk politi fortalte forleden, at politiet har fået en række tip. Et af tippene trækker tråde til Danmark.

- Vi skal til Danmark senere i september, hvor vi har fået et tip. Vi samarbejder med det danske politi om dette, men det er fuldstændig umuligt at sige noget om sikkerheden ved disse tip, siger efterforskningsleder Bjarte Walla.

Det var Kripos, som er det norske svar på PET, som 29. august fik en henvendelse fra hollandsk politi om den savnede mand. Sagen er derefter blevet overdraget til lokalpolitiet.

To hollandske betjente deltager i eftersøgningen, skriver dagbladet.no.