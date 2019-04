WikiLeaks-stifter anholdt

Stifteren af WikiLeaks, Julian Assange, er blevet anholdt af britisk politi og er flyttet fra Ecuadors ambassade. Det meddeler det britiske indenrigministerium.

Det britiske politi blev inviteret ind på ambassaden, efter Ecuador havde ophævet Assanges asyl, hedder det.

URGENT



Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested. — WikiLeaks (@wikileaks) 11. april 2019

Han har ellers siden 2012 opholdt sig på Ecuadors ambassade i London, hvor britisk politi ikke har haft mandat til at anholde ham før nu.

Assange blev i 2010 anholdt i London for voldtægtsanklager i Sverige. Han har dog nægtet sig skyldig og mener, at det er en del af en smædekampagne mod ham. Ikke desto mindre blev han dømt til at blive udleveret til Sverige, men det undgik han ved at installere sig selv på Ecuadors ambassade.

De svenske myndigheders tidligere ønske om at få Assange udleveret for anklager om voldtægt blev dog trukket tilbage i 2017.

Storbritannien fastholdt dog alligevel arrestordren på ham. Det skyldes, at WikiLeaks-grundlæggeren ikke overholdt betingelserne for løsladelse mod kaution, da han søgte tilflugt på ambassaden.

Julian Assange mener, at der er risiko for, at Sverige vil udlevere ham til USA, hvor han kan blive anklaget for spionvirksomhed på grund af de afsløringer, WikiLeaks har været del af. Ifølge WikiLeaks-stifteren kan en sådan anklage medføre dødsstraf.

'Et nedarvet problem'

Tidligere på året kaldte Ecuadors præsident den 47-årige australier for et 'nedarvet problem' og udtalte, at han har givet en del besvær for den ecuadorianske regering.

Udtalelsen kom, efter at Assange havde udtrykt støtte til Cataloniens bestræbelser på løsrivelse.

Ecuador gav Assange statsborgerskab i januar. Det var et mislykket forsøg på at sikre ham diplomatisk immunitet, så han kunne forlade ambassaden i London uden at blive anholdt af de britiske myndigheder.

I politiets varetægt

I en pressemeddelelse skriver den britiske politienhed Scotland Yard:

'47-årige Julian Assange er i dag, torsdag 11. april, blevet arresteret af politibetjente fra Metropolitan Police Service (MPS) på Ecuadors ambassade som følge af en arrestordre udstedt af Westminster Magistrates domstol 29. juni 2012, fordi han ikke overgav sin person til retten.'

'Han er nu i politiets varetægt på en politistation i London, hvor han vil blive fremstillet Westminster Magistrates domstol så hurtigt som muligt.'

'Metropolitan Police Service havde hjemmel til at foretage arresteringen på vegne af Westminster Magistrates domstol og blev inviteret ind på ambassaden, efter Ecuadors regeringen havde tilbagetrukket deres asyl.'

FAKTA: Assange har siddet over seks år på ambassade * I juni 2010 offentliggør Wikileaks omkring 90.000 hemmelige dokumenter. Hovedparten er amerikanske dokumenter fra krigen i Afghanistan. Få måneder senere havner næsten 400.000 fortrolige dokumenter fra Irak-krigen hos Wikileaks. * I november 2010 bliver Julian Assange efterlyst af svensk politi. Han er mistænkt for at have begået voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder under et ophold i Sverige i sommeren 2010. * Julian Assange bliver anholdt i december 2010 af britisk politi i London. Han bliver løsladt mod kaution efter en uge. En proces om eventuel udlevering til Sverige indledes. * I februar 2011 beslutter en domstol i London, at Assange kan udleveres til Sverige. Kendelsen ankes. Assange frygter, at de svenske myndigheder vil udlevere ham til USA. Udleveringsordren stadfæstes af den britiske højesteret i maj 2012. * Julian Assange søger tilflugt på Ecuadors ambassade i London i juni 2012. Han ansøger om politisk asyl. Forlader han ambassaden, bliver han anholdt. * Ecuador giver Julian Assange asyl i august 2012. Men britiske myndigheder nægter at give ham frit lejde ud af landet. * I maj 2017 ophæver den svenske anklagemyndighed anklagen mod Julian Assange. Og dermed ordren om at anholde ham. * April 2019: Assange bliver anholdt af britisk politi og flyttes fra Ecuadors ambassade. Det meddeler det britiske indenrigsministerium. Det britiske politi blev inviteret ind på ambassaden. Det sker, efter at Ecuador har ophævet Assanges asyl, hedder det. Kilder: TT, dpa og Expressen. Vis mere Luk

Opdateres ...