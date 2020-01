X Factor-deltager sigtet for tre voldtægter

Den 55-årige blev i går fremstillet ved retten, hvor han blev sigtet for at være en serie-voldtægtsmand

Den 55-årige tidligere X Factor-deltager Philip Blackwell blev i går fremstillet ved Retten i Leamington i England, hvor han blev sigtet for en lang række voldtægter og seksuelle overgreb i løbet af 1990'erne. Det drejer sig helt konkret om tre fuldbyrdede voldtægter, et forsøg på voldtægt samt et seksuelt overgreb. Der er fem kvindelige ofre i sagen.

Philip Blackwell talte kun ganske kort i forbindelse med den 20 minutter lange høring i retten, da han bekræftede sit navn, sin alder og sin britiske nationalitet. Blackwell blev efterfølgende varetægtsfængslet og skal fremstilles ved retten igen den 24. februar.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, Cornwall Live og Mirror

Den i dag 55-årige Philip Blackwell blev for 12 år siden i 2008 et kendt ansigt i England i ganske kort tid. Han deltog nemlig i en audition til det populære program X Factor, hvor han trak overskrifter i medierne på grund af sin ekstremt mærkelige version af bandet Spandau Ballets nummer 'Gold'. Her holdt han nemlig den afsluttende tone i nummeret i hele 30 sekunder. De tre dommere Simon Cowell, Cheryl Cole og Louis Walsh var dog på ingen måde begejstret for Philip Blackwells bizarre nummer. Han blev derfor stemt ud med det samme.

Philip Blackwell blev sigtet for adskillige voldtægter og seksuelle overgreb, der er begået i slutningen af 1990´erne. Ritzau Scanpix)

I forbindelse med sin X Factor-optræden forklarede Philip Blackwell til dommerne, at han håbede, at han i fremtiden ville lave adskillige platin-sælgende plader i hele verden. Han pralede også af, at ingen på de britiske musik-lister dengang var bedre end ham selv. Men på trods af sin utrolige selvtillid røg manden med store ego direkte ud af programmet.

En talsmand fra politiet i Warwichshire har udtalt følgende:

'I forbindelse med et samarbejde mellem politiet i Warwichshire og politiet i West Midlands, har vi sigtet en mand for adskillige voldtægter samt andre seksuelle overgreb, der fandt sted i omkring byerne Birmingham og Nuneaton i slutningen af 1990'erne.'