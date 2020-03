Yderligere en sigtet i sag om spektakulær flugt

I dag har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi meddelt, at yderligere en person er sigtet i sagen om den spektakulære flugt 19. november fra en psykiatrisk afdeling ved Slagelse Sygehus, hvor det fremtrædende bandemedlem Hemin Dilshad Saled flygtede.

I alt er syv personer nu sigtet i sagen - Hemin Dilshad Saled inklusive.

Den seneste sigtelse er rejst imod en mand, der ifølge politiets pressemeddelelse allerede sidder bag tremmer i forvejen. Manden er ifølge Ekstra Bladets oplysninger varetægtsfængslet i forbindelse med en kidnapningssag fra Aarhus.

Luftkys til berygtet bande-boss

- Vores efterforskning har givet os et klart billede af hændelsesforløbet og de enkelte personers roller i selve fangeflugten, siger politiinspektør Kim Kliver og fortsætter:



- Vi forventer i øvrigt at kunne aflevere sagen i løbet af få dage til anklagemyndigheden med henblik på vurdering af tiltalespørgsmål. Der har været tale om en særdeles omfattende sag, men i betragtning af gerningsmændenes voldsomme og truende adfærd er det meget tilfredsstillende at vi får mulighed for at stille dem til ansvar for deres gerninger.

Efterfølgende flygtede Hemin Dilshad Saleh til Spanien, hvor han tidligere i år blev anholdt.

Af sigtelsen i sagen fremgår det, at der ved befrielsesaktionen blev brugt gas- og signalpistoler. Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, blev de indsmuglet i en kageæske. Derefter blev de to våben vendt mod personalet.

Alle de anholdte har tilknytning til NNV-banden.

