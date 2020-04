Yderligere ti coronasmittede døde i Danmark på et døgn

Yderligere ti coronasmittede er døde i Danmark det seneste døgn.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

I alt er 346 døde i Danmark.

Fredag var antallet af døde 336, mens antallet af indlagte var 350.

Antallet af indlagte falder med 33 til 317. Det er det største fald på et døgn, der er registreret.

Også antallet af indlagte på intensiv falder med seks, men yderligere to personer er kommet i respirator, viser tallene.

I alt er 91.437 danskere blevet testet for coronavirus i Danmark. Dødeligheden ligger på 4,8 procent for de, der er testet positiv for coronavirus.

Smitten falder

Smitten med coronavirus er faldet markant de seneste uger, hvor dele af samfundet har været lukket ned, og befolkningen er blevet bedt om at holde afstand til hinanden.

Tirsdag oplyste Statens Serum Institut, at smittetrykket er faldet til 0,6. Det vil sige, at en smittet person i gennemsnit smitter 0,6 andre.

12. marts - altså lige omkring den delvise nedlukning af samfundet - var smittetrykket 2,4.

Det er på baggrund af smittetallene, at regeringen onsdag åbnede daginstitutioner, folkeskolens mindste klasser, dele af ungdomsuddannelserne og givet grønt lys til, at flere privatansatte kan komme tilbage på arbejdspladsen.

Mandag vil liberale erhverv som frisører kunne åbne, mens domstole forventes åbnet ugen efter.

Det er vurderingen, at man selv under en kontrolleret åbning af landet vil kunne holde smittetallene under kontrol.