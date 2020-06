Yngre kvinde dræbt i ulykke

Et sammenstød mellem en lastbil og en personbil har kostet en yngre kvinde livet. I første omgang blev hun fløjet på Aalborg Universitetshospital, men hendes liv stod ikke til at redde.

Det skriver Nordjyske.

Ulykken skete på Oddesundvej i Thy et sted, hvor jernbanen og hovedvej 11 krydser hinanden .

- Kvinden er kommet kørende mod syd ad Oddesundvej. Vore undersøgelser på stedet tyder på, at hun er drejet ind på Sindrupvej for at foretage en vending og køre mod nord ad Oddesundvej

- Derefter har hun tilsyneladende overset lasstbilen, som også kom kørende mod syd ad Oddesundvej. Lastbilen ramte derfor kvindens bil i førersiden, siger vagtchef Ralf Høgedal til Nordjyske.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi.

De pårørende er underettet.