YouSee-medarbejder slået ned på vej på job: Fuck YouSee!

YouSee-direktør er dybt rystet over et overfald på en af sine medarbejdere mandag formiddag. Gerningsmanden råbte 'fuck YouSee'

En mand ansat hos YouSee i Odense blev mandag formiddag slået ned, da han var på vej på arbejde, skriver TV2 Fyn.

Direktør i YouSee, Jacob Mortensen, bekræfter episoden over for Ekstra Bladet.

- Vi kan desværre bekræfte, at en medarbejder fra YouSee blev overfaldet, da han var på vej på arbejde mandag formiddag i Odense.

- Vi er dybt rystede over episoden, som vi tager meget alvorligt, og vi har fuldt fokus på at tage hånd om den pågældende medarbejder. Vi har desuden taget de nødvendige forholdsregler for at sikre vores medarbejdere, siger direktør for YouSee Jacob Mortensen i et skriftligt svar.

Fyns Politi har bekræftet, at de har fået en anmeldelse, som de er i gang med at efterforske.

Slået ned bagfra

Episoden fandt sted i Munkemøllestrædet i den centrale del af Odense omkring klokken 11.10 mandag formiddag.

Offeret er en 30-årig mand, der blev slået bagfra med en ukendt genstand, inden gerningsmanden råbte 'fuck YouSee'.

Medarbejderen slap uden alvorlige skader, men måtte en tur på skadestuen. Overfaldsmanden bar en sort og gul jakke.

Massiv kritik

YouSee har de seneste par måneder været offer for massiv kritik, efter de har offentliggjort, at Discovery Networks kanaler ikke længere vil være en del af YouSee.

Det betyder blandt andet, at det bliver mere vanskeligt at se Superliga-fodbold, ligesom OL og landsholdets kvalifikationskampe også går i sort.

Fyns Politi ønsker dog ikke at spekulere i, hvad der er motiv til overfaldet endnu.

Yousee ønsker ikke at svare på, hvilke 'nødvendige forholdsregler' der er taget. De vil for nuværende ikke kommentere, hvad overfaldet skyldtes.