Et aftalt møde mellem to youtubere endte torsdag aften i optøjer på den centrale Alexanderplatz i hjertet af Berlin.

Der var stor undren hos politiet, da en større gruppe unge, der af myndighederne blev vurderet til 400, sidst på eftermiddagen begyndte at forsamle sig på pladsen, skriver flere tyske medier, blandt andet BZ.

To betjente endte med at komme til skade ved bataljen, der opstod som følge af trusler og vrede ord mellem to såkaldte youtubere.

For de uindviede er det personer, der gør sig på det sociale medie af samme navn, hvor de på forskellig vis har samlet sig et større antal personer, der følger netop deres kanal på Youtube og ser deres videoer.

Den ene, der kalder sig 'ThatsBekir', bor i Stuttgart, men havde torsdag indkaldt til et fællesmøde i Berlin. Han følges 260.000 personer.

Den anden part i sagen kalder sig 'Bahar Al Amood', og han følges af 13.000.

Forud var de to kommet op at toppes på sociale medier, hvor de blandt andet havde kaldt hinanden for ludersøn - et ord, der i særligt indvandrerkredse er svært krænkende.

Derfor havde 'Bahar Al Amood' advaret modparten mod at komme til Berlin.

Sidst på eftermiddagen troppede derfor først en følgerskare til 'Bahar Al Amood' op på Alexanderplatz. En stor del af familiemedlemmer til youtuberen, der ifølge BZ er medlem af Berlins store klaner med arabisk baggrund.

- Han ('ThatsBekir', red.) har krænket vores familie, sagde en af de unge fremmødte til Berliner-avisens udsendte.

Kort efter dukkede så 'ThatsBekir' op på pladsen i følgeskab med en skægget mand, der ifølge BZ's research skulle fungere som mellemmand.

Se video fra bataljen her, her og her.

Kort efter brød et slagsmål ud mellem de to youtubere:

- Du ved, du har krænket min familie. Du ved, at når det kommer til familie, så er der ingen pjat. Så handler det om ære', sagde Al Amood til modparten, før han begyndte at uddele slag.

Politiet har en midlertidig politistation, der er installeret i nogle containere på pladsen, og her fulgte man vågent med i begivenhederne.

I forbindelse med eskalationen rykkede betjentene ud med stav og peberspray klar.

Her blev en betjent kvæstet. Lidt senere spredte de fremmødte sig, og godt 20 af dem løb ind på den nærliggende U-bahnhof, hvor de gav sig til at kaste med skærver, der understøtter togsporene, forlød det efterfølgende fra politiet.

Yderligere 50 betjente blev tilkaldt, før tumulten havde lagt sig godt en time senere.

Godt to håndfulde personer blev anholdt i forbindelse med sagen.