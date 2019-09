Zimbabwes tidligere præsident Mugabe er død

Den tidligere præsident i Zimbabwe Robert Mugabe er død. Han blev 95 år.

Det bekræfter landets nuværende præsident på Twitter.

'Det er med dyb sorg, at jeg kan fortælle, at Zimbabwes grundlægger og tidligere præsident, Robert Mugabe, er død. Mugabe var et ikon', skriver Emmerson Mnangagwa.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

Ifølge nyhedsbureauet Reuters afgik Mugabe ved døden i Singapore, hvor han efter sigende skal have modtaget lægelig behandling i årevis. Det er fortsat uvist, hvad han rent faktisk døde af.

Robert Mugabe var leder af Zimbabwe fra 1980 til 2017 - først som premierminister og siden som præsident.

Den mangeårige autoritære leder blev væltet ved et militærkup i 2017.

Indtil da havde han gjort sig bemærket for sin autoritære politik og konfrontatoriske linje over for Vesten. Hans styre er ofte blevet mødt med international fordømmelse på grund af undertrykkelse af landets hvide mindretal.

Det menes, at tusindvis af politiske modstandere blev fængslet eller dræbt under Mugabe-styret.

I forbindelse med militærkuppet blev Mugabe sat i husarrest. Det blev startskuddet til en række forhandlinger, der endte med, at Emmerson Mnangagwa, der tidligere støttede Mugabe, blev indsat som præsident.

Billedgalleri 1 af 21 Præsident Robert Mugabe, august 2008. Foto: Mike Hutchings/Reuters/Ritzau Scanpix 2 af 21 Patriotisk leder Robert Mugabe ved en pressekonference i Genève, oktober 1976. Foto: AFP/Ritzau Scanpix 3 af 21 Robert Mugabe sammen med Libyens leder Muammar Gaddafi, juli 2001. Foto: Ritzau Scanpix 4 af 21 Robert Mugabe sammen med Diana Prinsesse af Wales, juli 1993. Foto: Howard Burditt/Reuters/Ritzau Scanpix 5 af 21 Præsident Robert Mugabe og den nye kone Grace forlader den katolske kirke i Kutama i Zimbabwe, august 1996. Foto: Howard Burditt/Reuters/Ritzau Scanpix 6 af 21 USA's Første dame Hillary Clinton eskorteres af Zimbabwes præsident Robert Mugabe og hans kone Grace Mugabe, marts 1997. Foto: Win McNamee/Reuters/Ritzau Scanpix 7 af 21 Her sammen med sin sydafrikanske kollega Nelson Mandela, december 1998. Foto: Howard Burditt/Reuters/Ritzau Scanpix 8 af 21 Zimbabwes præsident Robert Mugabe ankommer med sin kone Grace til et valgmøde i Madziwa, en landsby nord for Harare, juni 2000. Foto: Juda Ngwenya/Reuters/Ritzau Scanpix 9 af 21 Zimbabwes præsident Robert Mugabe ses her sin yngste søn Chatunga, da han fejrer sin 80-årsdag i Kutama, Zimbabwe, februar 2004. Foto: AP 10 af 21 Zimbabwes præsident Robert Mugabe bliver kysset af sin kone Grace på hans 80-års fødselsdags, februar 2004. Foto: Howard Burditt/Reuters/Ritzau Scanpix 11 af 21 Den cubanske præsident Fidel Castro sammen med Robert Mugabe, september 2005. Foto: Adalberto Roque/AFP/Ritzau Scanpix 12 af 21 Zimbabwes tidligere præsident Robert Mugabe lander i København december 2009. Foto: Kim AGersten/AP 13 af 21 Zimbabwes præsident Robert Mugabe hilser på dronning Margrethe og den øvrige kongefamilie. Foto: Getty Images 14 af 21 Zimbabwes præsident Robert Mugabe på talerstolen under klimatopmødet i København, december 2009. Foto: Heribert Proepper/AP 15 af 21 Zimbabwes præsident Robert Mugabe med Swazilands konge Mswati III, august 2010. Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters/Ritzau Scanpix 16 af 21 Den russiske præsident Vladimir Putin mødes med sin kollega Robert Mugabe på Kreml i Moskva, maj 2015. Foto: Ria Novosti/Kremlin/Reuters/Ritzau Scanpix 17 af 21 Zimbabwes præsident Robert Mugabe og hans kone Grace, februar 2016. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP. 18 af 21 Præsident Robert Mugabe, august 2017. Foto: Jekesai Njikizana/AFP/Ritzau Scanpix 19 af 21 Zimbabwes tidligere præsident Robert Mugabe, juli 2018. Foto: Jekesai Njikizana/Ritzau Scanpix 20 af 21 Robert Mugabe er død i en alder af 95. Foto: Alexander Joe/AFP/Ritzau Scanpix 21 af 21 Robert Mugabe er død i en alder af 95. Foto: Azinyange Auntony/AFP/Ritzau Scanpix

For svag til at gå

I november sidste år blev Mugabe indlagt. Han kunne ikke længere gå.

- Han er gammel nu. Selvfølgelig er han for gammel til at gå. Vi vil sørge for, at han får alt det, han vil have. Vi passer på ham. Han er nationens far. Han er far til det fri Zimbabwe, fortalte Mugabes efterfølger, Emmerson Mnangagwa.