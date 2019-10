'Zombie-Angelina' arresteret i Iran

Sahar Tabar, der blev kendt for sit ekstreme udseende, er blevet anholdt i Iran for blasfemi

Hun blev kendt for sit voldsomme udseende, der lignede den kendte skuespiller Angelina Jolie. Flere medier skrev om kvinden, at hun havde fået foretaget 50 operationer for at få det specielle udseende.

Det afkræftede hun dog senere og fortalte, at meget af hemmeligheden bag hendes vilde look var makeup.

Nu er 22-årige Sahar Tabar blevet anholdt i Iran, efter at hun har lagt forskellige videoer og billeder ud på det sociale medie Instagram. Myndighederne i Iran mener, at hun har opført sig blasfemisk og opildnet til vold.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet var det klager fra offentligheden, der ledte til hendes arrestation. Hun er anklaget for blasfemi, opildne til vold, ulovligt at tilegne sig ejendom, fornærme landets tøjpolitik, og at få unge mennesker til at begå korruption.

Hendes Instagram-side er siden blevet slettet.

Sahar Tabar er bare endnu en tilføjelse til listen over iranske influencers og modebloggere, der har raget uklar med loven i landet.

