Årets varebil i Europa: Trillinger løb med sejren

127. Så mange point gik for nylig til de nye små varebils-trillinger Peugeot Partner, Citroën Berlingo samt Opel Combo i dysten om at Årets Varebil i Europa – Van of the Year.

Det gav dem en sikker sejr over den nye Mercedes-Benz Sprinter på andenpladsen, der fik 92 point. Fords Transit Connect- og Transit Courier-varebiler samt Renault Master Z.E kandiderede også til titlen, men det blev kun til 33 point til Transit Connect, mens Transit Courier og Renault Master Z.E. begge fik 18 point.

Som dansk medlem af Van of the Year-juryen havde jeg givet Mercedes-Benz Sprinter de maksimale fem point, mens trillingerne fik fire.

Jeg gav det ene point mere til Sprinter for dens fremtidsorienterede teknologi. Det er en bil, som man kan tale med – og man kan som chauffør være online og i kontakt med sin arbejdsgiver undervejs på turen.

Omvendt er trillingerne fra PSA-koncernen, der står bag Peugeot Citroën og Opel, imponerende køretøjer med mulighed for sikkerhedsudstyr som i personbiler.

De har tillige fået ekstra lastmuligheder i forhold til forgængerne, og så er det imponerende, at man har kunne designe tre biler på samme grundlag, som bevarer mærkernes forskellige DNA.

PSA-koncernen har udviklet en kraftigere bagaksel til gulpladeudgaverne af Peugeot Partner, Citroën Berlingo og Opel Combo, end man finder i de almindelige personbiler.

Nu har man derfor 1000 kilo nyttelast at gøre godt med mod tidligere cirka 600 kilo.

God automatgearkasse

Ved at kombinere denne konstruktion med fortøjet fra PSA's personbiler, kaldet EMP2, får man en varebil, der både har plads til varerne og har køreegenskaber og vejgreb næsten som en personbil – når man vel at mærke tager hensyn til den høje opbygning.

Undervogn og affedring er i personbilsudgaverne differentieret, så én model er sporty, mens en anden er mere blød, men det er ikke videreført i varebilerne. Her er godstransport i højsædet i alle tre biler, så affjedringen er med andre ord fast. Det giver glimrende vejgreb i de fleste situationer, og alle tre biler har faktisk ganske præcis styring.

God er også automatgearkassen med otte trin, som især er spændende sammen med dieselmotoren på 130 hestekræfter. Trillingerne skal desuden roses for et lavt støjniveau i alle udgaver.

For kunderne er det rart at vide, at der foruden nyttelasten på 1000 kilo er mulighed for blandt andet vægtindikator for overlæs, elektronisk parkeringsbremse, trailerstabilitet, head-up display med hastighedsangivelse og skiltegenkendelse.

Trillingerne vil kunne fås i både en kort og en lang udgave med maksimalt 4,4 kubikmeter varerum. Her vil altid være plads til to europaller. Udover den traditionelle tosædede varebil vil man også kunne få de tre biler med to sæderækker og varerum bagi eller i en høj 'Work'-udgave, der får større hjul og øget frihøjde.

Flest med diesel

Både når det kommer til Berlingo og Partner forventer man fortsat at sælge flest biler med dieselmotor.

Den nyeste benzinmotor på 1,2 liter ventes dog at opnå op mod 15 procent af varebilssalget – dels fordi dieselspøgelset stadig huserer hos bypolitikere, og dels fordi den nye benzinmotor er mere økonomisk end den gamle 1,6 diesel.

På sigt vil tre elektriske trillinger også følge, men ifølge PSA's vicepræsident for udvikling af varebiler, David McQueen, vil det ikke være økonomisk forsvarligt at præsentere elbilerne allerede nu. De seneste udgaver af Partner og Berlingo Electric kom i 2014, og vi må formentlig vente til 2020, før vi ser deres efterfølgere.

Til gengæld lander de diesel- og benzindrevne varianter i Danmark lige efter nytår. Prisen for den billigste Peugeot Partner med udstyrsniveauet ZAP og en dieselmotor på 100 hk bliver rundt regnet 100.000 kroner plus moms.

Man skal dog højere op i udstyrsniveau for at få sikkerhedsudstyr som automatisk nødbremse, aktiv vognbaneassistent og seks airbags med.

Billigste Partner begynder i dag ved 95.000 kroner plus moms, så merprisen for den nye og stærkt forbedrede udgave er ganske rimelig.