Peugeot 5008 van lister benzinrevolutionen ind ad bagdøren

Fuldt læs, høj fart, bykørsel, masser af start og stop og aircondition på overarbejde i sommervarmen.

Ikke just de bedste betingelser for at måle effektiviteten i en varebil, men alligevel endte brændstofforbruget med et snit på 13,6 km/l under testen af Peugeot 5008.

Det skulle da ikke være noget særligt, kunne man sige. Vi er vant til, at selv tunge personbiler og lette varebiler hiver mange flere meter ud af en liter dieselolie. Så hvorfor skulle man falde i svime over skaldede 13,6 på literen?

Jo, nu skal du høre: Bilen, vi her tester, er en Peugeot 5008 1,2 e-THP. Det er ensbetydende med en trecylindret turbobenziner med 130 heste og et drejningsmoment på 230 Nm, som spænder helt fra 1750-5500 omdrejninger i minuttet.

En overraskende sporty kabine i så stor bil. Foto: Thomas André Petersen

Læs flere artikler på: altomvarebiler.dk

Midlertidig renæssance

Den motor kan måske umiddelbart lyde som et frisk alternativ til en Peugeot 208, men første gang man ser den på prislisten til den store SUV-model 5008, kan man godt have sine tvivl om, hvorvidt det nu også er en god idé.

En ting er i hvert fald helt sikkert: Mange ville nok hellere se en 2,5 liters turbodiesel i deres varebil. Også selv om de kører i byen, og partikelfiltret skal tvangsrenses to gange om året, fordi bilen aldrig bliver driftsvarm.

Men det er én af fordelene ved, at benzinmotorerne nu synes at få en midlertidig renæssance. For med benzinmotoren behøver du ikke at krydse Fyn for at gøre bilen driftsvarm, og med tilføjelsen af en lille turbo som den, vi tester i Peugeot 5008, præsterer den lige så bredt og sejt som en dieselmotor.

Det overraskende er ikke så meget, at motoren kan præstere i en let bil. Det er 5008-modellens køreklare vægt på 1,5 ton og overbygningen på 600 kg nyttelast, der får den lille trebenede til at funkle.

Det er ganske enkelt imponerende, hvad den motor formår med rygsækken fyldt helt op. Den præsterer mellemaccellerationer ved selv motorvejshastighed, der får dig til at tjekke manualen en ekstra gang.

For det kunne jo godt være, de havde skrevet forkert og lagt en 1,6 e-THP med 165 hk under klappen. Men nej, den er god nok. De gamle dieseldrenge kan godt begynde at kigge i sidespejlene.

Peugeot 5008 deler som bekendt drivlinje og platform med lillebror 3008. Det giver plads til 2,2 kubikmeter i varerummet og nogle dejligt præcise køreegenskaber.

Peugeot vil gerne have os til at kalde bilen en SUV i stedet for en MPV, som forgængeren var. Men helt ærligt, så er den stadig en MPV. Der er bare blevet et par centimeter længere op til trinnet, og så ser den nye 5008 langt mere sporty ud.

Varerummet klarer 2,2 kubikmeter og 600 kg. Foto: Thomas André Petersen

Se også: Batteribank afløser byggestrøm

Får lov at arbejde

Køreoplevelsen er rolig og gennemført. I kabinen giver den massive midterkonsol fornemmelsen af en lille, sportsorienteret førerplads med Peugeots unikke i-Cockpit, hvor man ser hen over det lille rat.

Det effektive automatgear EAT6 gør bestemt ikke den tilbagelænede oplevelse ringere. Det er justeret, så motoren får lov til at arbejde med sit brede moment, uden det bliver ødelagt af for mange gearskift.

Startprisen for en Peugeot 5008 van ligger på 220.000 kroner plus moms. Basismodellen har en 1,6 HDI-dieselmotor med 120 hk i maskinrummet. Testbilens lille 1,2 e-THP figurerer slet ikke på prislisten.

EAT6-gearet passer sig selv under alle forhold. Foto: Thomas André Petersen

Sådan noget skravl

Den eneste prissatte benziner er GT-modellen med 165 heste. For sådan er det i øjeblikket med varebiler af denne type – de eneste, der køber dem med benzinmotor, er dem, der vil have lidt smæk for skillingen.

Men der er nye tider på vej: den nye generation af benzinmotorer er reelle alternativer til diesel, og de er godt på vej i de fabriksbyggede varebiler.

Den lille benzinmotor i testbilen imponerede i hvert fald i en sådan grad, at den giver løfter om mere og bedre. Så må vi se, om tvivlerne får ret i, at sådan noget skravl ikke kan holde til at arbejde.