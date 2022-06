Blakket ry på vejene: Kører håndværkerne råddent?

Folk i varebiler kører for hurtigt. De holder ikke afstand. Og de har travlt med mobiltelefon og kaffekop i stedet for at fokusere på trafikken omkring dem.

Der er en tilbøjelighed til at give håndværkere skylden for at ’køre råddent’ ude på vejene og skabe frygt og furore blandt deres medtrafikanter. I virkeligheden er det naturligvis langt fra alle varebilschauffører, der gør livet farligt på de danske veje, men der er alligevel grund til at sætte fokus på problemet.

- Når vi kigger på trafiksikkerheden, så kigger vi på alle trafikanter, og her kigger vi selvfølgelig også på erhvervschauffører, forklarer Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Han påpeger, at erhvervschauffører kører rigtig mange kilometer hver dag, hvorfor chancen måske også øges i forhold til at blive involveret i et uheld.

- Dog er der visse parametre, der kan skrues på for at undgå uheld, selvom der køres mange kilometer, konstaterer politiassistenten.

En undersøgelse, som Rigspolitiet foretog i 2019, viste, at 18,7 procent af førerne af tunge køretøjer - inklusive lastbiler og busser - foretog sig distraherende handlinger under kørslen.

Det indebar for eksempel brug af håndholdt mobiltelefon, indstilling af GPS eller spise og drikke bag rattet. Blandt personbilsførere var det blot 7,8 procent, der foretog sig distraherende handlinger under kørslen.

Væk fra det dårlige ry

I hver tredje dødsulykke i trafikken er der et erhvervskøretøj involveret, og her spiller distraktion, høj hastighed og manglende brug af sele en stor rolle - især for varebilsførere, skitserer Christian Berthelsen.

- Jeg tror, at mange trafikanter har mødt en varebil, hvor føreren enten har kørt meget stærkt og tilsidesat helt elementære færdselsregler eller været dybt begravet i en telefonsamtale eller et fragtbrev, siger han og uddyber:

- Møder man bare et par stykker af den slags trafikanter i varebiler, så kan det segment hurtigt blive stemplet og dermed få et dårligt ry.

- Derfor er det også vigtigt at understrege, at rigtig mange chauffører overholder færdselsloven og dermed kører pænt efter reglerne, siger Christian Berthelsen og nævner, at politiet også ofte ser eksempler på køretøjer, som ikke ligner noget, der burde bevæge sig rundt i trafikken.

- I min tid som motorcykelbetjent har jeg stødt på varebiler, som ikke kunne gå gennem syn og dermed stod til at blive kasseret. Den slags køretøjer må vi simpelthen ikke have i trafikken, understreger han.

Bedre uddannelse

Ifølge Christian Berthelsen fortæller rigtig mange chauffører om en ekstremt presset hverdag, hvor tid og tempo er en afgørende faktor.

- Rigtig meget fragt skal køres på rekordtid, og prisen presses, siger politiassistenten.

Oven i det oplyser Dansk Erhverv, at vi kan forvente en fordobling af fragt, der skal køres inden for de næste tre år.

Det kan ifølge Rigspolitiet betyde, at vi vil se flere varebiler i trafikken og tilhørende risiko for øget distraktion, højere hastighed og manglende selebrug - ligesom muligheden for hurtigt at etablere et fragtfirma med ramponerede varebiler, som udgør en trussel for trafiksikkerheden, øges.

- Dermed forstærkes det måske det lidt blakkede ry, som klæber sig til nogle varebilsførere. Her vil jeg igen understrege, at rigtig mange har styr på reglerne, men det er desværre de andre, der ikke har, som vi husker, lyder det fra Christian Berthelsen.

Han forklarer, at politiet i forvejen gør en stor indsats i forhold til trafiksikkerheden, og det vil man fortsætte med.

- Dér, hvor man som samfund kunne sætte ind, ville være i forhold til bedre uddannelse på området, siger han og fortsætter:

- Ydermere vil en nyere vognpark med bedre sikkerhedsudstyr kunne forbedre trafiksikkerheden markant, og her tænker jeg for eksempel på lane-assist og automatisk afstand til forankørende med nedbremsning.

- Men jeg ved også godt, at det kan være en stor udskrivning, hvis ikke budgettet er til det, lyder det fra Christian Berthelsen.

Til sidst vil han også slå et slag for, at chaufførerne selv kigger indad og dermed får lagt den håndholdte mobiltelefon væk, så opmærksomheden kommer retur på trafikken.

- Selen skal monteres korrekt, således man sikrer sig selv, og hastigheden skal holdes på det tilladte, og så skal vognmændene sørge for, at deres køretøjer er i lovlig stand. Det vil øge trafiksikkerheden, slutter politiassistenten.

Trætte varebilschauffører skaber risiko for ulykker

Mange af os bestiller i disse år varer på nettet, som skal leveres til vores dør, og vi bliver hurtigt utålmodige, hvis ikke pakken kommer hurtigt.

Den slags forventninger er med til at sætte varebilschauffører og leverandører under tidspres, og i værste konsekvens kan det føre til trafikuheld, som sagtens kunne være undgået.

I en ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har lavet sammen med brancheforeningen Forsikring & Pension, svarer 4 ud af 10 varebilschauffører, at det ofte eller sommetider er trætte, når de sidder bag rattet.

Hver tredje chauffør er stresset under kørslen på vejene.

- Hvis man er træt eller stresset, når man kører i trafikken, øger det risikoen for, at man overser andre eller tager chancer, der kan ende galt, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Direktøren pointerer, at når man kører i et stort køretøj, kan man i en ulykke forvolde enorm skade - på sig og på andre.

- Derfor bør branchen have særligt fokus på trafiksikkerheden for deres chauffører herunder at give dem gode rammer for at køre sikkert, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Undersøgelsen fra Rådet for Sikker Trafik viser også, at flere end hver fjerde varebilschauffør kører alt for stærkt på landevejene, som er de farligste veje, da det er der, at der sker flest trafikulykker.

Og hver sjette varebils-chauffør indrømmer, at de læser beskeder på deres håndholdte mobil, mens de kører i trafikken.

- Når chaufførerne bliver spurgt, hvorfor de f.eks. tjekker deres håndholdte mobil under kørslen, lyder mange svar, at opkaldet kan være vigtigt, at de har travlt og vil udnytte tiden, eller at firmaet forventer, at de svarer mobilen, opridser direktør Mogens Kjærgaard Møller.



