Den amerikanske rovfugl

Ford Ranger Raptor kan både cruise komfortabelt over asfalten og være en akrobatisk blærerøv i sandet. Det kræver dog et kompromis, hvis pickuppen skal bruges til arbejde

Ekstra Bladet var inviteret til Marokko af Ford Danmark.

Essaouira, Marokko (Ekstra Bladet):

– Easy, easy.

Instruktørens stemme skratter i walkie talkien, da vi nærmer os skrænten. Jeg trykker på bremsepedalen, gearer ned og lader bilen trille det sidste stykke frem. Som det første, grænseoverskridende fald på en rutsjebane dykker sandklitten stejlt nedad foran os. Fordækkene slipper deres tag i sandet, og et øjeblik dingler bilens forende i fri luft.

Bilen, min sidemakker og jeg har sat vores lid til, er en Ford Ranger pickup, som producentens motorsportsafdeling har haft fingrene i. Resultatet hedder Raptor og er bygget til at forcere selv det mest krævende terræn – og tage imod tørre tæsk undervejs.

For at nå hertil er bilbyggerne gået til stålet. I bogstaveligste forstand. Ranger Raptor har et forstærket chassis, FOX-støddæmpere af den hårdkogte slags samt øget frihøjde og sporvidde. Og Ford er ikke stoppet her. Ford Ranger Raptor har også fået tilført bredere skærme og offroad-dæk, der er skræddersyet til pickuppen.

Forbedringerne betyder, at pickuppen føler sig aldeles godt til rette, når vejen slutter. Det står hurtigt klart under vores test af Raptor nær den marokkanske havneby Essaouira.

Uden nogen antydning af anstrengelse tager støddæmperne imod, da pickuppens 2,5 ton lander i sandet. Speederen får et hårdt tråd, og med et brøl borer Ford Ranger Raptor sig gennem det bløde underlag.

Ude foran har Ford lagt en firecylindret dieselmotor på 2,0 liter, der yder 213 hestekræfter og 500 Nm. Det kan måske ligne en lidt hulkindet opgradering, taget i betragtning af at den almindelige Ranger tidligere kunne fås med en femcylindret motor på 3,2 liter, der ydede bare 13 hk mindre. For slet ikke at tale om, at konkurrenterne fra Mercedes-Benz og Volkswagen begge tilbyder mere kraftfulde motorer i X-Klasse og Amarok.

Her i sandet er der dog rigeligt med motorkraft til at sikre ubesværet og legesyg fremfærd.

Dækkene er 285 mm brede og udviklet til Raptor. Foto: Ford

Absorberer vejhuller

I erkendelse af at der ikke er mange steder i Danmark, hvor man får lov til at køre hæmningsløst i sandklitter, drejer vi Ford Ranger Raptor og testen ud på asfaltvejen.

Jeg trykker gearet tilbage til automatisk funktion, skifter firehjulstrækket ud med tohjulstræk og sidder med ét i en helt anden bil.

Få øjeblikke efter at have skreget sit hjerte ud, cruiser pickuppen nu stilfærdigt ud af landevejen. Taget i betragtning af, at vi sidder i en terræn-optimeret pickup, er affjedringen overraskende god til at absorbere vejens huller og ujævnheder. Motoren holder sig i baggrunden, man sidder højt og med godt overblik, og det er med til at gøre Raptor behagelig at køre langt i.

På ét afgørende punkt går terrænevnerne dog ud over den praktiske anvendelighed: Anhængervægten er faldet fra 3500 til 2500 kilo. For entreprenøren kan det betyde et farvel til den store trailer, og for nogen kan det blive tungen på vægtskålen.

Baja-indstillingen er tiltænkt hurtigtgående rallykørsel. Foto: Ford

Novice på klatretur

Bilens navigationsanlæg sender os af vejen igen. De næste kilometer byder på kravletempo over en smal og kuperet vej, der ser ud til at være hakket ud af klippen. Vi når dog ikke ret langt, før min sidemakker med slet skjult skepsis udbryder:

– Hvis du nu prøvede at ramme udenom hullerne...

Han når dog ikke at fuldføre sætningen, før pickuppens højre dæk igen rammer ned i et hul mellem to store sten. Vi svajer begge så kraftigt i sæderne, at han må gribe ud efter håndtaget i loftet.

Selv om klatreturen uden tvivl er ukomfortabel, slår den en vigtig pointe fast: Ford Ranger Raptor er så sikker til bens, og frihøjden så stor, at selv en novice kan begive sig ned af en mild offroad-rute uden at blive straffet nævneværdigt for sine tekniske fejl. Og går det helt galt, har Ford placeret et ekstra tykt beskyttelsespanel under motoren.

Konklusion

Ford har med Ranger Raptor skabt en pickup, der er særdeles brugbar i terrænet, uden at den af den grund bliver ukomfortabel på vejen. Bagsiden af medaljen er lavere anhængervægt, og skal man bruge Raptor som arbejdsbil, er det en høj pris at betale.

Motoren er heller ikke så kraftfuld som hos konkurrenterne, men til gengæld har Raptor en fandenivoldsk attitude, som de færreste på markedet kan matche.

Praktisk plastik i kabinen

Det er muligt at skifte gear manuelt via skiftepanelerne bag rattet. Foto: Ford

Kabinen er i Ford Ranger Raptor blevet opgraderet med bedre sæder, et tykt læderrat, bløde materialer på toppen af instrumentbordet og blå syninger. Den er dog stadig først og fremmest praktisk.

Ford har ulig tidens trend valgt at bibeholde en del fysiske knapper i midterkonsollen, og materialerne virker hårdføre nok til, at man tør sætte sig ind med mudrede sko.

Efterlader ’brødkrummer’

Der er dog også steder, hvor kabinen halter efter konkurrenterne. Plastikken er flere steder stenhård, og især de grå rammer om luftdyserne springer i øjnene. Det virker underligt, at Ford har ladet dem sidde, når der er brugt tid på flere andre detaljer – eksempelvis skiftepalerne bag rattet, der er udført i letvægtsmagnesium.

Pickuppens infotainmentsystem vil også virke bedaget i sin opsætning, hvis man kommer fra eksempelvis en Mercedes-Benz X-Klasse.

Det virker dog fint, og bruger man Raptor til offroad-kørsel, kan man nyde godt af satellitnavigationen. Som en nyfortolket Hans fra Hans og Grete-eventyret gemmer den ’digitale brødkrummer’ fra den tilbagelagte rute, så man kan finde tilbage igen.

Ford har tildelt Ranger Raptor seks forskellige køreprogrammer: Normal, Sport, Græs/Grus/Sne, Mudder/Sand, Sten og Baja. Uden dem ville bilen ikke være nær så let at føre gennem terrænet, som det er tilfældet.