Den smidige franskmand er blevet stærkere

Udefra er der ikke meget forskel på den nye Renault Trafic og forgængeren bortset fra det elegante signaturkørelys, hvor lyset kun ses via lysstriber.

Men teknisk er der sket en masse - med helt nye motorer på 2,0 liter i stedet for 1,6 liter. Det giver meget bedre trækkraft og dermed en smidigere kørsel. Vælger man den nye automatgearkasse, får man ligefrem en endnu mere komfortabel varebil.

Renault har sikkert mange årsager til at skrotte deres biturbo 1,6-liters dieselmotor i Trafic-varebilen, men sikkert er det, at kunderne med den nye 2-liters enkelt-turbomotor får en mere momentstærk og smidig maskine, som man især føler med læs og med fyldt trailer. Vi skal også fremhæve en bedre samlekvalitet end tidligere.

Blød motorgang

Den enklere og mere robuste motorkonstruktion giver en blødere motorgang med lavere støjniveau. Man kan også vælge programmet 'ECO', som giver en mere rolig og økonomisk kørsel.

Testbilen har 170 hk og et moment på 380 Nm samt dobbeltkoblings-automatgear.

Gearet kan dog også skiftes manuelt, hvis man vil lidt hurtigere frem. Bilen er i det hele taget ganske hurtig med den store dieselmaskine.

Designmæssigt har den ud over den større grill også fået ændrede forlygter med LED-lys og signatur-kørelys samt tågelys, mens interiøret er præget af ny instrumentering med touchscreen og mulighed for navigation.

Der er god aflæggeplads i kabinen, blandt andet over instrumentbrættet.

Selve varerummet er som tidligere, men kan fås med LED-belysning. Foto: Renault

Gode fastgørelsesmuligheder

Selve varerummet er som tidligere, men kan fås med LED-belysning til 1.891 kr. Der er hele 14 fastgørelseskroge i varerummet. Testbilen havde fuld beklædning. Bagdørene åbner 180 grader.

Sikkerhedsmæssigt har bilen fået nødbremse, men adaptiv fartpilot fås endnu ikke. Dertil kommer blandt andet en linjevogter samt dobbeltairbag og gardinairbag. Endvidere er der regnsensor og lyssensor samt stabilitetskontrol, ESC. Hill start assist (bakkehjælp) er standard.

Ekstra er også fartbegrænser, fartpilot, parkeringssensor samt bakkamera. Trafic kan fås i mange hundrede udgaver, men Renault har desuden bygget specialudgaver kaldet Renault Tech.

Ændret frontparti

Mange kan nok klare sig med en mindre motor, men har man behovet for tungere transporter eller mange længere ture, så er 170 hk et fornuftigt valg. Efter nyeste WLTP miljøstandard er forbruget i snit på 13,7 km/l.

Hele øvelsen med den nye motor handler om, at Renault skal opfylde de nyeste miljøkrav efter Euro 6D tempnormen.

Derfor er fronten også ændret lidt med større kølergrill, så der kan komme øget luft til den nye teknik.

Bag tankningsdækslet ved førerdøren gemmer sig både diesel-studsen og studsen til AdBlue-tilsætning.

Konklusion

Der er designmæssigt ikke gjort så meget ved den nye Renault Trafic i forhold til forgængeren - ud over nyt kørelys - men en ny 2-liters motor betyder, at bilen har fået bedre trækkraft.

Kombineret med automatgear sikrer det en meget smidig kørsel - og man har tilmed to tons trailervægt. Med 177 hk er den tilmed ganske hurtig, men et minus er, at man endnu ikke kan få bilen med adaptiv fartpilot.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lodret siddestilling

Bag læderrattet sidder man lidt for lodret i sædet på de lange ture. Foto: Renault

Bag læderrattet (2.000 kroner ekstra) sidder man lidt for lodret i sædet, og det trækker ned på længere ture - men der er til gengæld armlæn, højdejustering af sædet og sædevarme. Men sædet indstilles ikke trinløst.

Vidvinkelspejl i højre solskærm er også ekstra - men kun til 30 kroner. Der er også varme i sidespejlene, men rattet kan dog kun indstilles i én retning.

Roses skal fodpladen i gulvet, så man kan hvile venstre fod under turen. Automatisk klimaanlæg, som var i testbilen, koster 12.527 kroner.