- Det er noget andet end en Kia Picanto

Der findes under en håndfuld danske bilproducenter, så at være mekaniker hos én af dem har givet 26-årige Malthe August Jacobsen nye færdigheder og store oplevelser

Foran en autolift på et mindre autoværksted i den sydjyske by Vamdrup står 26-årige Malthe August Jacobsen og skruer på en bil.

Det kan lyde som en helt almindelig dag på et helt almindeligt autoværksted i en dansk provinsby, men normalitet er ikke sådan for alvor det, der præger lige præcis dette foretagende i Vamdrup.

En rundtur på værkstedet afslører, at vi har med noget vildere og mere utæmmet at gøre end den almindelige familiebil, som skal have skiftet olien. Op ad en væg står to skålformede kulfibersæder. Et par racerhjelme ligger klar på en reol.

Og så er der dem, som det hele drejer sig om. De indtil videre to biler, som den danske bilproducent Agile Automotive har bygget. Den ene er en prototype, den anden en kundebil.

Malthe August Jacobsen er ansat som mekaniker hos Agile Automotive, som indtil videre har bygget en prototype og ét færdigt eksemplar af den ekstreme gadegodkendte trackdaybil, kaldet SCX. Bilen har 300 hk og vejer samtidig kun 580 kg. 0-100 km/t. er overstået på tre sekunder rent.

Det ligner et almindeligt autoværksted - og så alligevel ikke. Foto: Niels Friis

Ny viden

Det er tydeligt at høre på Malthe August Jacobsen, som har været ansat hos Agile Automotive i et års tid, at han gerne vil frem inden for lige præcis denne verden.

- Det er vigtigt for mig at lære noget nyt hele tiden, og her hos Agile har jeg fået lov at arbejde med kulfiber, som jeg ikke havde prøvet før, siger Malthe.

Hos Agile Automotive har han været en vigtig del af udviklingen af bilen, fordi det er ham, der er med til at bestemme, hvordan bilen skal optimeres for, at den opfører sig på en bestemt måde.

- Det er megasjovt at foretage ændringer på den her i værkstedet og så komme ud på banen og få testet det af. Det er noget end at arbejde på en Kia Picanto, siger Malthe August Jacobsen.

Stort ansvar

Man kan fornemme på mekanikeren, at han kender hver en møtrik på denne hidsige bil, og med det kendskab følger også et stort ansvar.

- Jeg kan ikke sidde og tænke: ’Ham, der har bygget det her, er bare en klovn,’ for ofte er det mig selv. Hvis der skal repareres noget på bilen, så ved jeg allerede, inden jeg går i gang, hvordan. Der er ikke flere problemer med den end alle mulige andre biler, og den er bygget til at kunne holde, siger Malthe.

- Men man skal være helt sikker på, at den kan bremse, når man kører 200 km/t. uden tag, siger han.

En dansk superbilsproducent



Agile Automotive hedder den lille bilproducent beliggende i Vamdrup tæt ved Kolding. Her er kulfiber i lange baner, og det er der en særlig årsag til.

Direktøren i Agile Automotive, Tim M. Hansen, ejer nemlig også nabofirmaet House of Composites, som er specialister i og producerer kulfiber.

Idéen til den lille kompakte Agile SCX-bil opstod, da House of Composites byggede kulfiber-monocoquer med henblik på at sælge dem til andre bilproducenter.

Det gik nemlig så godt, at Tim Hansen og det øvrige team besluttede sig for, at det kunne være sjovt at prøve at bygge egen bil ud fra kulfibermonocoquen.

Den første bil leveres til en dansk kunde, og herefter går Agile Automotive i gang med at producere yderligere to biler til det danske marked, som forventes klar i 1. kvartal 2021, og dernæst yderligere fire biler, som kører ud til de første kunder ultimo 2021.

Se gaderaceren i aktion her. Video/redigering: Emil Agerskov/Signe Skov

En ambitiøs motorsportsfan

Malthe August Jacobsen kender bilen indgående. Foto: Niels Friis

Malthe August Jacobsen er ved at skrue den bagerste kulfiberkåbe, hvis funktion er at dække over motoren, der naturligvis er placeret lige bag ved sæderne og foran bagerste hjulaksel.

For ham er det ikke uvant at arbejde med biler, som ikke lige er til den typiske Familien Danmark.

- Jeg skruer på racerbiler i fritiden og har været mekaniker for teams i forskellige danske motorsportsklasser, siger Malthe August Jacobsen.

Faktisk var det også via motorsporten, at han overhovedet kom i kontakt med Agile Automotive.

Bilfirmaets fabrikstestkører, Nicolaj Kandborg, var nemlig på et tidspunkt racerkører hos et team, hvor Malthe var mekaniker.

Racerkøreren fortalte Malthe, at Agile søgte en mekaniker med praktisk baggrund.

- I begyndelsen var jeg faktisk lidt skeptisk. Jeg boede i Aarhus og tænkte: ’Hvad skal jeg i Vamdrup?’. Men det er sjældent, at man kan blive fastansat et sted, hvor man kan få lov at arbejde med sådan noget her, siger Malthe August Jacobsen.

– Jeg jagtede et sted, hvor jeg kunne få lov at lave noget, der ikke var det samme hver dag. Jeg havde ikke tænkt, at jeg som 26-årig skulle have et job, der var så relevant, så det er et drømmejob, siger han.