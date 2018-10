Eksprestoget fra München har stil og overskud i tidens ånd

Den store benzinmotor i BMW 220i Gran Tourer har rigeligt med kræfter til, at bilen udgør et reelt alternativ til den traditionelle dieselvarebil

Tidligere kunne man i de fleste tilfælde regne med, at man fik en dieselmotor med i handlen, når man købte en personbil til erhvervsbrug – men det er ved at ændre sig.

Politikerne rasler med sablen over dieselmotoren, og i stedet er der nu ved at komme flere benzinmotorer på banen.

Nogle bilproducenter taler endda om, at benzinmotoren – der for få år siden var nærmest ikkeeksisterende i biler til erhvervstransport – nu er på vej til at udgøre op mod 20 procent af salget.

I denne kontekst tester vi BMW 220i Gran Tourer Sport Line, der har en heftig TwinPower-benzinmotor under hjelmen med heftige 192 hestekræfter.

Den er i år blevet faceliftet med et mere strømlinet frontparti og LED-lygter for og bag, samtidig med at kvaliteten af blandt andet instrumentbrættet er blevet forbedret i forhold til den tidligere version.

Fin kørestilling

BMW 220i Gran Tourer er en høj bil, så forvent ikke, at den følger med en 3-serie med samme teknik rundt i svingene. Til gengæld sidder man højt og behageligt i bilens sportssæder, og det er muligt at vælge mellem køreprogrammerne 'Sport', 'Komfort', 'Eco' og 'Pro'. Ifølge fabrikken kan 220i nå et forbrug på lige over 16 km/l.

I Van-udgaven kan man glæde sig over, at man har god plads til godset. Den automatiske bagklap gør det også lettere at laste og losse bilen, og læssehøjden er målt til 70 cm.

Skal man køre med trailer, er den maksimale vægt opgivet til 1500 kilo. Det bliver ikke meget bedre med dieselmotor, hvor grænsen går ved 1600 kilo.

Bag læderrattet bliver man glad for bilens head-up display, der gør det let at se, hvor man må køre, og hvor stærkt det går. Der er også navigation, så man kan finde vej. Testbilen byder generelt på god komfort med klimaanlæg, sædevarme, to-vejs justerbart rat og højdeindstilleligt sæde.

Det er til gengæld irriterende, at højre sidespejl vipper ned, når man bakker. Det hører ikke til i et erhvervskøretøj.

Dertil kommer, at placeringen af USB-stikket bagest i midterboksen er akavet. Man kan dog bestille bilen med induktiv opladning af mobiltelefonen.



Den automatiske bagklap gør det let at laste bilens varerum. Læssehøjden er 70 cm. Foto: Carsten Teiner

I årets første otte måneder er der blevet indregistreret beskedne syv eksemplarer af 2-serien med gule plader, men det er dog bedre end de tre gulpladebiler, der blev solgt i samme periode sidste år.

Mens den mindste benzinmodel, 218i Van, står til 287.000 kroner, løber prisen for den store 220i Van op i 327.000 kroner.

Hertil kommer så Sport Line-udstyret til knap 30.000 kroner plus moms med blandt andet automatisk bagklap, p-sensorer for og bag, klimaanlæg, LED-lys, sportssæder og 17 tommer alufælge.

Testbilen er yderligere udstyret med det såkaldte 'Driving Assistent Plus'-udstyr til godt 15.000 kroner plus moms, der først og fremmest giver bilen aktiv fartpilot, City braking-nødbremsesystem, linjevogter og advarsel for påkørsel bagfra.

Det er et minus, at man i en bil i denne klasse skal betale for så meget sikkerhedsudstyr – men sådan er det i mange tyske luksusbiler, for det er helt normalt i Tyskland. Hvis man tegner en leasingaftale, mærker man muligvis heller ikke merprisen så voldsomt.

Ud over Sport Line- og sikkerhedsudstyret byder testbilen desuden på luksusudstyr som elektrisk glassoltag, navigation og varme i rattet.

Faktisk er der skruet så meget ekstraudstyr på bilen, at prisen er steget med tæt på 50 procent i forhold til startprisen. Men det gælder jo bare om at sætte sig sammen med BMW-sælgeren og finde det udstyr, som man allerhelst vil have.

Alt i alt får man et utroligt velkørende køretøj med masser af power. 7,6 sekunder til 100 km/t. og en topfart på 222 km/t. er mildest talt rigeligt.

Læg dertil et drejningsmoment på 280 Nm, der går fra 1350 til 4600 omdrejninger. Det gør det muligt at køre med 5-600 kilo i varerummet og have 1500 kilo på krogen uden at have problemer med at trække fra land.